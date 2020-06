La Popular Castañar Rodilla considera “nefasta” la gestión socialista de la pandemia en Béjar

Martes, 30 de junio de 2020

La representante del Partido Popular hace balance del primer año de legislatura socialista en la ciudad y la gestión de la crisis del covid con medidas en no han contentado a nadie

Castañar Rodilla, encargada Popular de las áreas de Asuntos Sociales e Industria durante la anterior legislatura, ha hecho balance del primer año de Gobierno socialista en Béjar, manifestando lo mismo que sus compañeros, la falta de actividad en todas las áreas de las que ella fue responsable y en especial ha destacado la falta de sensibilidad del actual Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, señalando que ha desoído a los ciudadanos preocupados por el tema de las mascarillas en momentos muy duros de la pandemia, mientras la concejala Ana V. Peralejo ha reconocido que el Ayuntamiento nunca tuvo intención de entregar mascarillas a la población.

“Béjar ha perdido un año, de los dos que tiene de plazo para inversiones del Plan de Reindustrialización”

Se desconoce a qué ha destinado el Ayuntamiento el total de los 20.000 euros que todos los partidos con representación municipal apoyaron que fueran para la compra de material de protección durante la pandemia, ya que no se ha gastado esa cantidad pese a las necesidades de la población. Rodilla considera que los responsables municipales, además de utilizar a las asociaciones de vecinos convirtiéndolas en agentes sociales, pasándoles la responsabilidad del reparto de las mascarillas entre la gente que más lo necesitara o que no pudiera salir de casa por tener patologías, dicho reparto nunca llegó a barrios que no estaban constituidos en asociación vecinal, como es el caso de la Calle Colón, la carretera de Salamanca, o los barrios de San Juan o San Gil. Ha manifestado que el Ayuntamiento ha entregado mil mascarillas a Cruz Roja y otras tantas a Cáritas, 500 a San José Artesano y otras 500 a Protección Civil; la asociación de vecinos Los Praos-Recreo ha recibido 500, y las de La Antigua, González Macías, La Plaza y Entre Puentes han recibido otras 500 cada una. El barrio de Palomares ha recibido de 50 mascarillas y las pedanías Fuentebuena y Valdesangil 50 unidades cada una, por último, 5.690 mascarillas se ha destinado al personal del Ayuntamiento, además de 117 monos de protección individual y 86 litros de gel hidroalcohólico. Un reparto desigual que han criticado mucho los vecinos de Béjar y que se habría solucionado con la propuesta del PP de vincular el reparto a la tarjeta sanitaria de cada vecino.

Castañar Rodilla ha puesto de manifiesto su descontento porque no se les haya informado del material de protección que ha enviado la Junta de Castilla y León a Béjar, de lo que sí tiene constancia es de que la Subdelegación de Gobierno no ha mandado nada, ni tampoco ha llegado nada, a ninguna residencia de mayores de Béjar, de los 300.000 euros que el vicepresidente Pablo Iglesias gestionaba para la compra de material de protección para dotar a estas residencias.

Rodilla ha añadido que tampoco ha funcionado el reparto de los 300 € que iban a ir destinados a autónomos y pymes para pagar los gastos de suministros durante el tiempo que tuvieron que cerrar sus negocios, tan sólo el 6 % ha llegado a sus destinatarios. Mientras, estos colectivos también se quejan, porque algunos sostienen que la cantidad es insuficiente para el elevado coste que han tenido en el mantenimiento de cámaras frigoríficas y equipos, y otros, que durante el tiempo que han estado cerrados sólo han pagado los costes fijos mínimos, que en muchos casos no han superado la cantidad ofrecida, una gestión que no ha contentado a nadie.

“También parece haber un problema con el taller de empleo que estaba haciendo obras en El Regajo”, un paraje natural cercano a la ciudad que en la actualidad se encuentra cerrado al público, y que Castañar Rodilla considera un enclave cercano a la ciudad que muchos bejaranos que no disponen de vehículo, utilizan habitualmente para meriendas al aire libre durante el verano, y que ahora es más necesario que nunca por las recomendaciones del Gobierno de reunirse en sitios abiertos. La representante del Partido Popular ha informado que los alumnos del taller de empleo recibirán su certificado de profesionalidad, aunque no hayan acabado las obras, porque la parte teórica han podido finalizarla durante el confinamiento, a través de clases online. Sin embargo, las obras continúan inacabadas y el paraje cerrado sin que el Grupo Socialista sepa qué se va a hacer con ellas.

Castañar Rodilla, también ha manifestado su preocupación en relación con el área de Industria, que ella también gestionaba, porque considera que “con esta dejadez por parte de las autoridades socialistas”, Béjar vaya a perder el dinero que la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca destinaron durante la pasada legislatura al Plan de Reindustrialización, pues ya ha pasado un año de los dos que hay de plazo para las inversiones, sin que hasta el momento se haya utilizado nada de esos fondos.