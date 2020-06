“Estamos en un momento muy delicado con una previsión de ingresos cero”

Lunes, 29 de junio de 2020

La Asociación de Empresarios Salmantinos de Transporte en Autobús alerta sobre su situación crítica y lamenta que el Gobierno no facilite ayudas al sector

La Asociación de Empresarios Salmantinos de Transporte en Autobús (AESBUS) ha celebrado su asamblea general para la renovación de su Junta Directiva, que estará presidida por Antonio Pablos durante los próximos cuatro años. Antonio Pablos, quien sustituye en el cargo a Amador Martín Moronta, ha agradecido a su predecesor la labor realizada durante estos años al frente de la asociación en defensa de un sector que se encuentra en una “situación crítica” debido el COVID-19.

En concreto, ha destacado la problemática en la que se encuentran las empresas de transporte discrecional, que durante todo el estado de alarma han visto paralizada su actividad al 100%, y “sin previsión de saber cuándo vamos a empezar otra vez las rutas porque realmente nuestros grandes clientes en esta época son los niños, que no tienen clases y por lo tanto no hacen viajes, así como los extranjeros que todavía no están llegando a España. Nos encontramos en un momento muy delicado con una previsión de ingresos 0 en nuestras empresas y con un Gobierno Central que tampoco prevé ningún tipo de ayudas al sector”.

Antonio Pablos ha señalado también el impacto que ha tenido la pandemia en el sector del transporte regular donde se han mantenido los servicios “a pesar de haberse reducido al 90% la ocupación de viajeros, lo que se ha traducido en una gran pérdida de recaudación”, y en el del transporte escolar, donde los contratos se encuentran suspendidos desde que se decretó el estado de alarma.

Por ello, ha explicado, desde la actual Junta Directiva se continuará con la colaboración con las Administraciones, tanto con la Consejería de Fomento y la Dirección General de Transportes al objeto de abordar los retos del nuevo mapa concesional de Castilla y León, como con la Dirección Provincial de Educación de Salamanca de cara a la realización de las rutas escolares del próximo curso por si se registrara un nuevo brote de COVID-19.

En cuanto al transporte discrecional, desde AESBUS se plantea la creación de una Mesa de Negociación con las Administraciones Públicas, “que impulse la moratoria del pago de los leasing, la continuación de los ERTE hasta por lo menos diciembre y el fomento del turismo seguro con campañas publicitarias que faciliten paliar los daños provocados por el COVID 19”.