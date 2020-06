337

Viajan los Reyes por media España, dicen, para incentivar el turismo interior. Hoy les hacen una foto aquí, mañana se la tiran allá.

Crecen las anécdotas. A mí me gusta esa en la que les invitan a vivir seis meses en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas, donde marginación, pobreza, delincuencia, alegría, suciedad, desesperación y canto, se dan la mano cada día.

Ya losiento yo, pero no aceptarán el reto, que son Reyes de un clan mucho más grande, con un patriarca que debería ser juzgado, con una familia de vida ética poco ejemplar.

No, no se quedará más que el tiempo necesario para hacerse una foto, y eso ganan los sevillanos que viven en el barrio.

No, no es Rey de todos los españoles. Si lo fuera, en lugar de viajar, trabajaría para que no existan tantos barrios de las Cincuenta, Quinientas o Tres Mil Viviendas.