Ilustración Aaren Z

Hay quién se perdió entre las páginas de un libro imaginario hace ya mucho tiempo y necesitó un otoño, un invierno, una primavera, algunos veranos, varias tormentas y mucho sol para encontrar sus estaciones y disfrutar de sus paseos en cada una de ellas. Hoy os invitamos a uno de esos paseos, a un paseo de verano al aire libro. ¿Vienes?

Estaciones. Blexboles. Kókinos, 2010

Libro de imágenes que invita al lector a observar el medio que le rodea, cómo vive la gente, el transcurrir de las cosas...; a establecer asociaciones y a tomar conciencia del paso del tiempo. Una obra repleta de poesía y sutiliza presentes en las ilustraciones y en las palabras elegidas dando lugar a la constricción de un relato sobre las estaciones.

Palabras como sandía, sombrilla, ciruela, helado, partida, picaduras, piscina... y paseo definen el verano. Pero antes de salir a caminar ¡recordad! qué zapatos nos debemos de poner para pasear por la montaña.

Salir a caminar. Germán Machado / il. Martín Romero. A buen paso, 2017

De siempre es sabido que para salir a caminar no vale cualquier zapato. Por eso, elegir un par de zapatos puede ser la tarea más complicada del mundo. Y más al protagonista de esta historia porque a cada tipos de calzados que selecciona para salir a caminar les asocia o un miedo o una dificultad determinada, ya sea literal o metafórica: puede ser tan difícil como cortar leña con un hacha que ha perdido su filo; como olvidar lo inolvidable o como transformar una pesadilla en un sueño agradable antes de despertarse asustado. Sin embargo, una vez que eliges los zapatos perfectos, no hay duda, con ellos puedes salir a caminar, pasear y recorrer todo un mundo. Un libro donde a través de una prosa sutilmente poética y la creación de unas expresivas composiciones a partir de la forma de botas de montañas, zapatos de tacón, chanclas, etc. presentan una divertida sesión de lectura cargada de imaginación y juego.

Con unas botas de montaña comenzamos a disfrutar de un lugar cien por cien natural donde descubrir muchas cosas más en este emocionante paseo al mundo natural que nos rodea rodeada de vistas increíbles, fauna y flora.

Mi pequeña montaña. Katrin Wiehle. Lóguez, 2017

Un libro donde descubrir las montañas que se aprecian al fondo, nevadas a pesar del cielo soleado y el paisaje verde. Su autora e ilustradora Katrin Wiehle a través de ilustraciones y sin apenas texto, invita al pequeño lector a observar y descubrir un lugar alpino lleno de animales como el rebeco y la marmota; distintas especies de plantas como la Edelweiss también conocida como “flor de nieve”; los frutos que brotan en sus laderas como arándonos y qué ocurre cuando llegas a la cima de la montaña. Un libro cien por cien naturales creados en su totalidad de papel reciclado e impreso con tintas ecológicas. Además, este título abre la colección en la que también se pueden encontrar la flora y la fauna presentes en bosques, selvas, estanques, jardines y y océanos.

Y paso a paso no solo salimos a caminar con un par de botas por el entorno que nos rodea. También aprendemos sobre animales y plantas, disfrutamos de fantásticas vistas en la cima de la montaña y, mientras descendemos al valle, descubrimos una bella fábula.

Paso a paso. Leo Lionni. Kalandraka, 2018

Un clásico de uno de los autores más exitosos de la historia de la LIJ (Literatura Infantil y Juvenil). Su primer libro de fábulas protagonizado por una minúscula oruga que, con ingenio y valentía, se salva de ser devorada por diversas aves. Sus peripecias comienzan con un petirrojo que sucumbe ante la curiosidad de saber cuántos pasos mide su cola. El texto, sencillo y original, combinado con la propuesta gráfica construida a partir de la técnica del collage de tonalidades verdosas, constituyen una genial invitación a la aventura. Un libro que gustará y sorprenderá a pequeños y grandes lectores.

Qué bien sienta salir a caminar un día de verano al aire libro. Encontrarse con el lenguaje de las cosas, ver como la curiosidad está en las miradas de todos los paseantes, animales y plantas que encuentras. Uno nunca sabe donde puede descubrir una historia que compartir; o algún objeto que le sea de inspiración para crear; algo con lo que jugar, reír y llorar. Y para terminar este día perfecto, nos vamos a dormir en nuestra particular tienda de campaña de libro.

Esto no es un libro. Jean Jullien. Phaidon, 2016

Soraya Hg.