Piscinas y playas: ¿más seguras que ríos y pozas este verano? 

Viernes, 26 de junio de 2020

Verano atípico en el que hay que guardar medidas de seguridad especiales para evitar el contagio por coronavirus

Verano atípico marcado por las medidas básicas de seguridad para evitar posibles contagios por COVID-19. Los expertos sanitarios dicen que no hay evidencias de que el virus se trasmita a las personas a través del agua de las piscinas, los balnearios o las playas. Sin embargo, habrá que guardar medidas de seguridad especiales para evitar el contagio, porque tal y como señalan desde la OCU estas actividades implican que se reúnan personas que no conviven en espacios donde no siempre es fácil mantener el distanciamiento físico.

El agua en sí no es peligrosa

Piscinas y balnearios: el uso de agentes desinfectantes es suficiente para la inactivación del virus.Los aerosoles generados en un balneario o en una instalación de aguas medicinales tienen las mismas características de desinfección que las aguas de baño de estas instalaciones. Cuando el ambiente de las instalaciones se mantiene a temperaturas elevadas, como en el caso de las saunas y los baños de vapor, la temperatura superior a 60 ºC hace que la supervivencia del virus se reduzca.

Agua del mar: aunque actualmente no existen datos de la persistencia del virus, el efecto de dilución y la presencia de sal, son factores que probablemente contribuyan a una disminución de la carga viral y a su inactivación, como sucede con virus similares.

Ríos, lagos, pozas de agua dulce y agua no tratada: la supervivencia del virus es superior en comparación con las piscinas y el agua salada y, por tanto, deben extremarse las medidas de precaución para evitar aglomeraciones.

La arena, ¿entraña algún riesgo?

Otro de los factores que pueden preocupar es la prevalencia del virus en la arena presente en playas o riberas. Aunque no hay estudios experimentales al respecto, la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar y la alta temperatura que puede alcanzar la arena favorecen la inactivación de los agentes patógenos.

Baño en piscinas: nuevas medidas

Cuando esta nueva temporada de baño acudamos a la piscina encontrararemos algunas novedades: