¿Por qué el fiel se inclina a una parte...?

La Abogacía del Estado -ALGUNOS- están al servicio de Sánchez, tienen hecho una conclusión contra la igualdad muy desigual. Cuando unos militantes socialistas se fotografían sonrientes de su hazaña ante una guillotina con la cabeza de Rajoy cortada, ¿no hay odio? y la Abogacía respira feliz y tranquila. ¿Que ocurre cuando las juventudes de ERC, CUP o Bildu queman fotografías del Rey, y la bandera? A eso no se llama odio se le denomina libertad de opinión . Cuando la dirección de Podemos reía el chiste de Iglesias en sus mensajes tuiteros, apelando al paredón a los Borbones, la guillotina -¡qué enfermiza obsesión la de estos bolivarianos comunistas!- o tirarlos a los tiburones ¡Ah! era libertad de expresión. Cuando dirigentes de Podemos se mofaban de las víctimas del terrorismo mientras se retrataban con Otegi el sanguinario, no había odio, era considera “hombre de paz”. O cuando en prensa sale la foto de Santiago Abascal, con el tiro en el centro de la diana... por favor era es una broma inocua.

España es el paraíso de los déspotas. Resulta que un individuo con pocas luces, de los contario no lo pondría en You toube, hace la tontería de disparar a las fotografías de nuestros amados dirigentes. Los canes saltan, la Abogacía del Estado la Fiscalía y la GC se lanzan a localizar a ese individuo, lo detienen y acusaran de un número de delitos.

Le pregunto a todos los responsables de este Estado Fallido, el decapitar un muñeco con la figura de Rajoy, quemar banderas de España, asaltar domicilios privados donde luzco (con orgullo mi bandera española) fotografías del Rey pitidos al Himno Nacional y al Rey ¿eso es libertad de expresión?

Me produce autentico bochorno y demuestra en que tipo de democracia vivimos. Cuando para no ser asaltado (porque la GC no nos defiende como al vice Iglesias Turrión) La gente honrada que amamos de verdad nuestro tierra, llamdaa España debemos pagar una compañía privada a costa de nuestro dinero para que nos custrida de loa rodas encolerizas al ver una bandera que representa la nación ¿Saben el atajo de ignorante que significan los colores?, lo dudo. Me produce asco… que en 6 meses España no la conozca ni la madre que la pario. Hoy han derribado la estatua de Fray Junípero Serra, el fraile que luchó por la “defensa y dignidad de los nativos” en EEUU. Solo cinco años después de ser beatificado, los nuevos bárbaros decapitan su estatua. No todos los personajes históricos evocan a través de su retrato un torrente de miedos asociados a su legado. José Stalin encabeza la lista. Su victoria en la Segunda Guerra Mundial hundió en neblina las purgas de los años 30, el archipiélago gulag y los millones de víctimas que resultaron de sus políticas. Comprar la abogacía, algunos jueces, medios de comunicación y… ya está el comunismo instalado en nuestra piel de toro.

Último día del estado de alarma y última comparecencia de Pedro Sánchez en la homilía sabatina. Cual Moisés bajando del Monte Sinaí, ha celebrado las miles de vidas salvadas por tener al ciudadano encarcelado desde el 15 de marzo. Vuelve a interpretar a “su manera, la revista cientifica Nature”. No la desprestigie con sus desconocimientos, no, por favor Pedro, aprenda a leer y saber cómo se criban las estadísticas. Ahora viene la pregunta del millón y sin respuesta; no son 28000 muertos, s funerarios, Registros, la Carlos III, dicen que como mínimo 48000 ¿los descuadrados no cuentan o han resucitado? Su discurso fue en un buscado tono épico. Ha olvidado los errores cometidos; las mascarillas, decía Simón, no era necesarias, ahora tenemos que sorber la sopa con ellas puestas. Se da cuenta que llega el calor y los problemas cutáneos van a ser impresionantes. No supo predecir el número de muertos o contagiados y sabe el número de salvados. De circo lo suyo.