La Junta recomienda la suspensión de fiestas locales y regionales

Viernes, 19 de junio de 2020

El vicepresidente, Francisco Igea, presenta las medidas de seguridad en la región una vez que acabe el estado de alarma

La Junta de Castilla y Leon ha presentado esta tarde las medidas que regirán en la Comunidad Autónoma una vez que acabe el estado de alarma este domingo. El vicepresidente, Francisco Igea señaló: “El esfuerzo de los ciudadanos ha tenido éxito, la incidencia es mínima y es hora de que la población tenga un merecido descanso durante el verano, y se puede volver al trabajo y al ocio de manera normal.

El conjunto de medidas que se han aprobado se basa principalmente en la distancia social, añadió Igea. Es el mayor secreto para contener al virus. "El coronavirus se mueve con nosotros", si se mantiene el uso de medidas de seguridad se podrá contener. Dos metros de distancia y uso de mascarillas, especialmente en lugares públicos y cerrados.

De entre las medidas más destacadas, el vicepresidente señaló que se recomienda la suspensión de las fiestas locales y regionales de toda la comunidad. El vecpresidente hizo una llamada a la responsabilidad: "Confiamos en que no se produzcan fiestas de manera espontánea. Además, los primeros interesados en que no se produzca un rebrote desde una fiesta de verano, son los propios alcaldes”. Habrá de todos modos inspecciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se sancionará administrativamente dado el caso. Igea señaló que se ha optado por no prohibir las fiestas pese que a que la ley lo permite: “Apelamos a la responsabilidad. Podríamos haber desarrollado una normativa para prohibir los festejos, pero hemos decidido recomendar encarecidamente y a la responsabilidad tanto de ayuntamientos como del propio público para que no se produzcan celebraciones espontáneas”.

Por otro lado, el aforo en el interior de todo tipo de establecimientos abiertos al público será del 75 % .

Los espectáculos taurinos se podrán celebrar en plazas, manteniendo la norma de aforo máximo, pero no en espacios abiertos, como encierros.

Desde la Junta afirman que se está trabajando en todo momento analizando los datos y se está en contacto con la Federación de Municipios y Provincias para poder revisar las normas y condiciones cada semana.

MEDIDAS GENERALES

-Mantenimiento de la distancia social de al menos 1,5 metros

-Uso de mascarilla en distancias menores de 1,5 metros y en lugares cerrados

-Desinfección de lugares públicos y zonas comunes con dilución de lejía o o líquidos viricidas similares

-Se fomentará el pago de todo tipo de servicios con sistemas digitales en lugar de dinero en metálico

-Se permite la caza y pesca

-Se permite el uso de parques infantiles y zonas deportivas al aire libre



AFOROS PERMITIDOS

-Todos los establecimientos públicos se verán limitados a un aforo del 75% del total como norma general con limitaciones en casos concretos.

-Los establecimientos deberán exponer al público el aforo máximo

-En la medida de lo posible se establecerán rutas de circulación en el interior de edificios públicos

-Se podrán utilizar vallas o sistemas de señalización para controlar accesos y evitar aglomeraciones

-A la hora de salida y entrada de público a establecimientos se establecerán rutas y se escalonará en la medida de lo posible

-Tanto las localidades de pie como sentado deberán mantener distancia social, inhabilitando asientos intermedios en su caso

-Se facilitará la agrupación de asistentes que sean convivientes

-Entierros y velatorios, 75 % del total y un máximo de 75 personas en la comitiva de enterramiento

-Lugares de culto, aforo del 75 %, cada templo deberá exponer el aforo máximo

-Bodas y otras celebraciones religiosas y civiles, 75 % del aforo y un máximo de 25 personas al aire libre y 150 en espacios cerrados

-Establecimientos y locales comerciales que no formen parte de centros comerciales, 75 % del aforo total.

-Centros comerciales y sus establecimientos, 75 % en los establecimientos y 50 % en las zonas comunes.

-Mercados, mercadillos y ferias al aire libre, 75 % de los puestos habituales, se podrán habilitar nuevos días para favorecer la presencia de todos los vendedores habituales

-Hostelería y restauración: en el interior 75 % del aforo, se permite el uso de la barra. En terrazas el aforo será del 80 %.

-Hoteles y alojamientos turísticos, 75 % del aforo, con limitación de 25 personas para actividades animación o clases grupales.

-Albergues turísticos, 50 % del aforo debido a sus características especiales

-Bibliotecas y archivos, 50 % del aforo máximo

-Museos y salas de exposiciones, visitas a monumentos, 75 % del aforo máximo y limitación de 25 personas por grupo

-Cines, teatros, auditorios, circos de carpa: 75 % del aforo máximo en cada sala. Limitación de 500 personas para lugares cerrados y 1000 para actividades al aire libre

-Instalaciones deportivas y gimnasios, al aire libre 80 % de la ocupación máxima. Una persona máximo por cada 4 metros cuadrados, excepto en actividades donde sea preciso un asistente, que se permite 1 persona.

-Deporte federado, grupos máximos de 25 personas

-Asistencia de público a actividades deportivas, 75 % del aforo máximo, limite de 500 personas en recinto cerrado y 1000 al aire libre

-Piscinas, 75 % del aforo

-Actividades de tiempo libre dirigidas a población juvenil, 75 % del aforo con limitación de 250 personas.

-Congresos, encuentros y reuniones, 75 % del aforo y limitación de 500 personas en lugares cerrados y 1000 al aire libre

-Discotecas y ocio nocturno, en el interior no debe superarse un tercio del aforo

-Espectáculos taurinos en plazas de toros, 75 % del aforo máximo

EN EL PUESTO DE TRABAJO

-Desinfección de puestos que sean ocupados por más de un trabajador

-En la medida de lo posible, los equipos y herramientas serán personales e intransferibles

-Uniformes y ropa de trabajo se deberán lavar y desinfectar

-Ventilación periódica en lugares cerrados

-Se recomienda el uso de escaleras para evitar ascensores

ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS COMERCIALES

-El uso de aseos familiares y salas de lactancia se limitarán a una sola familia a la vez

-Se procederá a la desinfección diario de zonas comunes, prestando atención a lugares de contacto

-Se procurará el uso frecuente de geles hidroalcohólicos

-Limpieza y desinfección de utensilios de uso público, como terminales de venta y similares

-Los probadores de ropa deberán ser utilizados por una sola persona y ser limpiados tras cada uso

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

-Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como cualquier otra superficie de contacto

-Se priorizará la utilización de mantelería de un solo uso y el uso de cartas y menús digitales

-La vajilla se almacenará en lugares cerrados para evitar su contaminación

-El uso de aseos se limitará a una persona por cada 4 metros cuadrados

-El personal deberá mantener la distancia interpersonal con los clientes

LUGARES DE CULTO RELIGIOSO

-Uso de mascarilla en la entrada y salida del recinto y en desplazamientos interiores

-Facilitar dispensadores de gel hidrolacohólico

-No se permitirá el uso de agua bendecida

-Los rituales deberán celebrarse en el menor tiempo posible

-En el caso de haber coro, deberá situarse al menos a 4 metros de los fieles y los músicos deberán mantener distancia social entre ellos

PISCINAS DE USO COLECTIVO

-Especial atención a la limpieza en lugares comunes

-Se especifica que los biocidas para desinfección serán los estipulados por normativa

ACTUACIONES ARTÍSTICAS

-Cuando haya varios artistas actuando se deberá mantener la distancia social siempre que sea posible

-Tanto en representaciones como ensayos se garantizará limpieza y desinfección de superficies y elementos utilizados

PRODUCCIÓN Y RODAJE DE AUDIOVISUALES

-Los equipos de trabajo serán del mínimo imprescindible

-Se deberán utilizar equipos de protección adecuados

-Se podrá rodar en espacios públicos con la autorización del ayuntamiento correspondiente

-Se podrá rodar en estudios y espacios privados tras una evaluación de riesgos laborales y siguiendo las normas básicas

MUSEOS Y BIENES CULTURALES

-Los bienel culturales nunca se someterán a procesos de desinfección por su valor artíticos o histórico, por lo que deberán visitarse o exponerse mediante barreras o distancias adecuadas