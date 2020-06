Xosé R. Bustelo, ganador de los premios de Investigación Oncológica Ramiro Carregal 2020

Lunes, 15 de junio de 2020

El Jurado del Premio Internacional de Investigación Oncológica, Científica y Técnica Ramiro Carregal acaba de fallar la novena edición de este galardón y la segunda del Premio a Talentos Emergentes en Investigación Oncológica. Un fallo que se retrasó debido a la situación provocada por la pandemia y se realizó, por primera vez en sus nueve ediciones, de forma telemática. El resultado de la deliberación ha dejado como ganadores a los doctores Xosé Ramón García Bustelo y César Serrano García, ambos elegidos por unanimidad.

El doctor Xosé Bustelo, nacido en Iria Flavia (Padrón, A Coruña) el año 1962, es actualmente Profesor de Investigación del XoCSIC, Vicedirector del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, jefe de grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC) y Presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA). “Su brillante carrera investigadora y académica, tanto en EE.UU. como en España, junto con su amplia experiencia gestora, su implicación en diversas actividades cooperativas en el ámbito oncológico y sus sólidas líneas de investigación” han sido algunos de los méritos señalados por el Jurado a la hora de otorgarle el premio.

Rafael López, presidente ejecutivo del Jurado, destaca la “enorme trascendencia” del Dr. Bustelo en el ámbito de la investigación oncológica, pero también otros aspectos de su carrera, como “el reconocimiento científico a nivel nacional e internacional o las actividades de gestión de iniciativas científicas cooperativas y la mentorización de personal científico”.

Xosé Bustelo realizó su licenciatura y doctorado en Biología en la Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con una amplia formación científica en el extranjero donde trabajó durante 10 años en el Bristol Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute (Princeton, New Jersey) y en la State University of New York. Tras su vuelta a España en el año 2020, ocupó los puestos de Científico Titular, Investigador Científico y Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Aunque vive y trabaja en Salamanca, el Dr. Bustelo mantiene una fuerte vinculación tanto familiar como científica con Galicia donde, este mismo año, fue elegido como nuevo miembro de la Real Academia Gallega de Ciencias. Talentos emergentes para un investigador clínico

El Dr. César Serrano García es oncólogo médico en el Hospital Universitario Vall d`Hebron y jefe de grupo Programa de Investigación Preclínica del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO). El Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS) propuso su candidatura “por su trayectoria y por ser un activo miembro investigador en GEIS, muy dedicado y entusiasta y con publicaciones relevantes”. Licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca en 2005, en 2010 se incorporó como oncólogo médico a la Unidad de Sarcomas del Hospital Vall d`Hebron. Tras realizar un máster en Oncología molecular en el CNIO y varias estancias en EE.UU. –entre otras en la Harvard Medical School–, en 2014 se doctoró en Medicina por la Universidad autónoma de Barcelona y se incorporó a sus cargos actuales.

El jurado del Premio Ramiro Carregal destaca su labor de investigación en áreas como “la identificación de mediadores moleculares críticos de la señalización oncogénica en sarcomas, la caracterización de mecanismos de respuesta y resistencia a terapias dirigidas en sarcomas y la modelización preclínica y validación de estrategias terapéuticas aplicables en pacientes”.

Gala de entrega

La organización prevé realizar la gala de entrega de los galardones en el mes de septiembre en el Hostal Parador de Santiago, donde han recibido ya el Premio Internacional los Dres. Mariano Barbacid, José Baselga, Eduardo Díaz-Rubio, Carlos López Otín, Guido Kroemer, Luis Paz-Ares, Amparo Cano y Ana Lluch. A ellos se unió el año pasado el Premio a Talentos Emergentes que fue para el Dr. Pablo Menéndez Buján, miembro del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Jurado Además del Dr. Rafael López, jefe de Oncología médica del CHUS, han formado parte del Jurado de esta edición del Premio los Dres. Álvaro Rodríguez-Lescure, Presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); Antonio López, Rector de la Universidad de Santiago de Compostela; Julián Álvarez Escudero, decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago y los Catedráticos de Universidad de dicha Facultad, los Dres. Juan Gestal y Manuel Freire-Garabal. La composición del Jurado se completó con la participación de los Sres. Rafael Silva (director territorial de HM Hospitales) y Ramiro Carregal, el cual actúo en calidad de Presidente de Honor del Jurado.