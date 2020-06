Ámbito Cultural de El Corte Inglés celebra la fiesta de la Poesía Viva con grandes poetas 

Lunes, 1 de junio de 2020

Ámbito Cultural de El Corte Inglés celebra esta semana la gran fiesta de la poesía y para ello ha organizado un encuentro con grandes poetas a nivel nacional, para festejar la segunda edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica.



Así, esta tarde se presenta un nuevo #LdeLírica, la alegría de la palabra compartida. Ámbito Cultural cumple hoy 40 lunes de Lírica y puede presumir de haber tenido a los mejores, tanto en sus salas de los centros de El Corte Inglés como en la presentaciones online. Los aficionados a la poesía y al arte en general no se pueden perder este encuentro histórico, la fiesta de la poesía viva. Intervendrán, entre otros, Festival Irreconciliables (Violeta Niebla y Manuel Mata); Masquepalabras colectivo (Javier Benedicto y Los Peligro); Nudo Festival (Tita Berasategui y Laura Villena aka Mujer mar); Poetry Slam Canarias (Neza y Tebu Guerra); Absenta Poetas (Javoer Perales y Miguel Cruz Prieto); y Hotel Posmoderno (Mister Perfumme y Ana Vidal Egea). Para más información: https://ambitocultural.es/ poesia-viva-ldelirica-86804/



El martes 2 de junio vuelve la historia a Ámbito Cultural, esta vez en colaboración con Ámbito Cultural de Badajoz. Nacho Ares hablará en esta ocasión con Jesús Sánchez Adalid sobre la novela histórica, un género que se ha convertido en el instrumento esencial que utilizan muchos aficionados para viajar al pasado, conocer la historia de las civilizaciones, los grandes descubrimientos de la arqueología y las biografías de personajes importantes de cada época del pasado. Jesús Sánchez Adalid es uno de los autores de novela histórica más reputados de nuestro país con obras como El Mozárabe (2001), El Cautivo (2004), Alcazaba (2012) y Los baños del pozo (2018) que se han convertido en clásicos del género en castellano. Compartirá charla con Nacho Ares, un autor ya habitual en este ciclo y que ha escrito obras como La tumba perdida (2012) El sueño de los faraones (2014) y La hija del sol (2017), todas ellas ambientadas en el antiguo Egipto. Para más información: https://ambitocultural.es/ novela-historica-ares-86778/



El miércoles 3 de junio, Ámbito Cultural de El Corte Inglés celebra un nuevo “Mujeres y Notas”, donde Alice Wonder y el grupo Agoraphobia nos sorprenderán esta vez con sus experiencias de vida, sus voces y su saber estar. Wonder, artista de música alternativa, indie, comenzó su carrera a través de pequeños vídeos publicados en Instagram, sacando al mercado en 2017 Take Off, con las canciones Take Off, Run Run y Like Mornings. Lanza su primer disco LP FireKid en 2018, promocionado por plataformas de streaming como Tidal o Spotify. Firekid, Infarto Producciones, BMG fue producido por Ángel Lujan con la colaboración de Jorge González, teclista de Vetusta Morla. El disco incluye algunas canciones que Alice Wonder ya había adelantado a comienzos de 2018, como Strategy, Clean up the mess o Too mad, junto con temas como un nuevo sencillo Playgame o Bajo la piel, escrita en castellano a diferencia de sus restantes composiciones. En marzo de 2018, Alice Wonder al adelantar parte de su primer disco, dejó patente que era un trabajo lleno de vivencias e imágenes personales. Agarophobia tienen su origen en Boiro, Galicia y llevan en la música desde 2006, cuando se conocieron en el instituto. Ganaron el concurso Vodafoneyu Music Talent, lo que les permitió grabar su primer disco, Dirty Little Things en 2014. En 2015 publicaron o EP Ready to Play. En 2017 lanzaron Incoming Noise y en 2019 su último trabajo, Unaligned. En ellos se reflejan sus influencias, que van desde el punk hasta el rock alternativo, pasando por bandas indies. Para más información: https://ambitocultural.es/ mujeres-y-notas-alice-wonder- agoraphobia-86848/



El jueves 4 de junio, una nueva sesión de “Cultura y Moda” de la mano de José Ángel Usero, que nos sorprenderá con el título “Del figurín al lifestile: pasado, presente y futuro de la prensa de moda”. Intervendrán la directora de la revista Marie Claire, María Pardo de Santayana; la responsable de la biblioteca del museo del Traje, María Prego; y el experto en moda masculina y jefe de redacción de moda y belleza de la revista ICON, Carlos Primo. Hablarán de cuáles son los objetivos de los medios de comunicación especializados en moda, de su papel a corto plazo después de la crisis sanitaria y debatirán sobre si la moda es un hecho cultural en si mismo. Para más información: https://ambitocultural.es/ figurin-lifestile-prensa-moda- ciclo-cultura-86794/



El viernes 5 de junio, las redes de Ámbito Cultural volverán a convertirse en un gran escenario de la mano de Víctor Conde, dramaturgo y director de espectáculos de creación y ganador del premio MAX por el musical “Pegados”. Conde nos introducirá en las claves de la creación de espectáculos escénicos. Charlará con David Ottone, director de la compañía Yllana y con Vanessa Montfort, novelista y dramaturga, finalista del premio MAX 2020 a la mejor dramaturga por su obra “Firmado Lejárraga”, sobre el proceso creativo. Para más información: https://ambitocultural.es/



Y para el sábado 6 de junio, Gonzalo Escarpa nos ofrece un nuevo taller de poesía bajo el título “Antonio Machado, el poeta de las tardes solitarias”. Un autor polifacético, poeta, pensador, profesor, modernista, romántico, sabio, exiliado, bohemio, republicano y dramaturgo. Escarpa repasará todas las facetas de este gran autor, rindiéndole un homenaje en esta nueva sesión de poesía de Ámbito Cultural. Para más información: https://ambitocultural.es/ antonio-machado-taller- escarpa-86817/