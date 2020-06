“Debemos ser capaces de levantar Salamanca por nosotros mismos”

Martes, 2 de junio de 2020

Antonio Miguel Carmona recuerda sus orígenes salmantinos emocionado al actualizar la memoria de sus ancestros en La Alberca y San Miguel de Robledo. Una buena oportunidad para conocer las impresiones de este popular profesor universitario y contertulio político sobre la realidad de nuestra tierra y también del preocupante ‘impasse’ de España y su incierto porvenir.

¿Qué recuerdo tiene de la Sierra de Francia y cuáles son sus raíces?

Mi madre, Paula, me llevaba a sus raíces algún año. Siendo adolescente visité la sepultura de mi abuelo, Lope Sancipriano, apellido de santo que llevo con orgullo. Un hombre a quien dejaron en un torno de un convento abandonado por, según dijeron las monjas, “una familia noble de la aristocracia más conocida”. Fue acogido por otra familia de Arroyomuerto (San Miguel de Robledo), a quien los nobles donaban dinero por criar a Lope. Mi abuelo fue trabajador del campo. Cuando prometí por primera vez como diputado, sentado en mi escaño, mi primer pensamiento fue sólo para él. Mi abuelo labrador, mi abuelo querido, hasta aquí has llegado tras aquellos fríos inviernos del pueblo.

El cariño a La Alberca

¿Suele echar alguna escapada a la sierra salmantina o a la propia capital?

Cuando vi ‘Sierra sin pan’, de Luis Buñuel me acordé de mi abuelo Lope. Comienza el reportaje en La Alberca, de donde era mi abuelo, la Sierra de Francia, y se adentraba en Las Hurdes para mostrarnos al mundo el hambre, la pobreza y la miseria. Yo voy y me he hecho ese camino muchas veces. Los lugares que nos relató Buñuel.

En Salamanca tengo a una buena parte de mi familia. Y en Béjar. Y en París. Todos ellos son la familia que más quiero. Les veo poco y debería viajar más. Tengo grandes amigos de Salamanca, Charo López entre ellos, con la que hablo todas las semanas. O con Vicente del Bosque.

Salamanca conserva su atractivo universitario y turístico, pero no termina de alcanzar un mayor crecimiento industrial, tanto con gobiernos municipales del PSOE como del Partido Popular. Las dos formaciones se han echado la culpa.

¿Como oriundo salmantino puede opinar desde la distancia?

La ceguera de la Junta de Castilla y León ha arrinconado a muchos pueblos y ciudades, les ha dado la espalda al futuro. Salamanca tiene uno de los atractivos y patrimonios más importantes de España. Nuestros pozos de petróleo es la cultura. Cuántas ciudades tienen una universidad de 1218, si la vemos nacer con el Studium Generale de Alfonso IX como primera piedra de la vieja universidad. La Plaza de Churriguera, el Huerto de Calixto y Melibea, la catedral… Los pozos de petróleo de Salamanca es la cultura.

“En la pandemia no entendí que las CCAA y el Gobierno no tomaran medidas más restrictivas desde el principio”

En Castilla y León tenemos la sensación de que a través del tiempo, junto a otras Comunidades Autónomas, formamos parte de un agravio comparativo respecto a diversas regiones, lo que supone una evidente desconsideración desde el poder central. ¿Nos puede transmitir alguna reflexión que lleve al optimismo?

Polibio llamaba a Salamanca Helmantike, que significa Tierra de Adivinación. Me pide que mire la bola de cristal. Y yo digo: depende. Depende de lo que se muevan los salmantinos. Nadie va a hacer nada por nosotros. Créame.

Debemos ser capaces de levantar Salamanca por nosotros mismos. El tren de alta velocidad, la digitalización generalizada, la expansión tecnológica, la Universidad como motor, el patrimonio como atracción, una nueva industrialización sustentada en el conocimiento, la fuerza de la gente.

Podemos lograr cualquier cosa por nosotros mismos. Nuestro paisano Francisco Vázquez de Coronado conquistó lo que ahora se llama Estados Unidos. Con eso le digo todo.

Y la indignación crece en España por el despilfarro que se sigue permitiendo a Cataluña, especialmente, que no paga su deuda y continúa recibiendo ingentes cantidades económicas del Estado.

Hay paletos en todos los lados. Desde luego hay más paletos en las ciudades que en los pueblos. Probablemente haya más, o igual, en Madrid que en Barcelona. La diferencia es que en Cataluña están gobernando.

Yo no creo en las fronteras dentro de España. Cataluña es mucho más que una nación, es una región de España, que es muchísimo más. Yo lo que creo es que la única nación que hay en España es España. Y que tenemos unos políticos que no creen, ni en los españoles, ni en España, ni en ellos mismos. De todos los colores. El gran problema es la incultura de nuestros políticos.

La fortuna que emplean los políticos cada año en los medios de comunicación y las televisiones autonómicas parece un gesto muy poco ético, al considerarlo interesado y en perjuicio de otras necesidades fundamentales.

¿Cree que estas inyecciones económicas tan poco justificables van a continuar?

No tengo ni idea. Lo que necesitamos es un grupo de gentes que levanten el país. Cuando Roosevelt le dijo a los norteamericanos en su discurso de investidura en 1933 que lo que había que hacer es poner a los americanos a trabajar, llevaba mucha razón.

De ésta se sale con sacrificio, tesón y trabajo, con dolor entre todos. Con sangre, sudor y lágrimas. Un líder se tiene que poner delante de una cámara y dirigirse a la nación y decir: señoras, señores, estamos muy mal, no les prometo nada, sólo trabajo y esfuerzo. Si quieren seguirme, que me sigan, si no, que no me sigan. Yo diría como presidente, voy a ser el primer sacrificado y renuncio a mi sueldo durante un año. Y reunir a los más poderosos para que sean ellos los que más se sacrifiquen, para que aporten las grandes empresas, que lo harían gustosas, y los bancos. Eso es liderar. Es la diferencia entre ser político y ser estadista.

La población española pide a gritos desde hace tiempo una reducción masiva de cargos políticos, lamentando el gran dispendio de ese contingente, máxime con la recesión económica que se vislumbra.

Eso es demagogia. Hay miles de cargos públicos porque la mayoría son concejales de pueblos pequeños dado que tenemos muchos pequeños municipios. Y, ¿sabe cuánto cobran esos concejales? Nada, cero. ¿Esos son los miles de cargos públicos que tenemos en España? Pues a esos concejales que no cobran nada y que velan por su pueblo yo les pondría un monumento.

Los hombres y mujeres públicos, los que trabajan por lo colectivo, los funcionarios y contratados públicos son mayoritariamente sanitarios, profesores, maestros, policías… a esos ni tocarlos. Que bastante han tenido ya con los recortes que han empobrecido al país.

¿Sabe cuánto han recortado durante los últimos años en sanidad pública las comunidades autónomas? Treinta mil millones de euros de presupuesto recortado y han prescindido de 30.000 profesionales sanitarios. Con eso le digo todo.

Según un informe de Espejo Público en Antena 3 el Gobierno de Pedro Sánchez cuesta un 64% más que el de Mariano Rajoy por el gran número de efectivos. A menudo se critican múltiples cargos de libre designación en España a cargo del PP y PSOE. Rubalcaba consideraba que las Diputaciones forman parte de una estructura del siglo XlX y que el papel actual sobra. La necesidad del Senado cada día se discute más, incluso por catedráticos de Derecho Constitucional, que lo consideran una cámara inútil. Y con una población muy superior, Francia y Alemania tienen la mitad de políticos que España...

Las prioridades para el país son el empleo, el crecimiento, la cultura, la tecnología y la ciencia. Esos datos, además de falsos, sirven para despistar y que el lugar de la política lo ocupen aquellos a los que les interesa que haya menos democracia. Las Diputaciones sirven para ayudar a numerosos pueblos pequeños que quedarían desabastecidos si desparecieran y no fueran sustituidas por un órgano que tendría que tener sus competencias y trabajadores.

La reforma del Senado es necesaria pero a mí la gente por la calle no me para pidiéndome una reforma del Senado, sino hablándome de que están en paro, del deterioro de la sanidad pública y del castigo a la educación pública. En España hay más políticos porque hay muchísimos más concejales en muchísimos más pueblos por la atomización de nuestros núcleos. Lo que no se dice es que el 90% de esos concejales, de esos políticos, no cobran nada. Nada de nada. Están en sus pueblos trabajando por su municipio a cambio de nada. ¿Por qué no se dice eso? Yo nunca he tenido un asesor retribuido, ni siendo concejal ni siendo diputado. Es más, me opuse a que los parlamentarios recibieran la pensión máxima. Pero todo hay que ponerlo en su justo término sobre cosas que no son verdad.

“Hay más paletos en las ciudades que en en los pueblos y respecto a Madrid y Barcelona, la diferencia es que en Cataluña gobiernan”

Mala previsión de la pandemia

¿En su opinión a qué ha sido debido el crecimiento exponencial de los contagios por el Covid-19 y los fallecidos desde que se dieron en España los primeros casos?

A una mala previsión de los gobiernos nacional y regionales. En un programa de televisión yo dije, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo de un italiano y el cuerpo de un español? Creo, insistí, que nos va a pasar lo mismo que Italia. Yo no soy ningún experto, pero, el jefe de Urgencias de uno de los principales hospitales de Madrid me dio la razón. Entonces me asusté. No entendí que las Comunidades Autónomas y el Gobierno no comenzaran a tomar medidas mucho más restrictivas desde el primer momento.

Doctor en Ciencias Económicas, comenzó como profesor de la Universidad Complutense, continuando en diversas universidades extranjeras, como la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, y actualmente imparte sus clases en la Universidad San Pablo. Versado y cercano, Carmona nos transmite sus últimas inquietudes literarias.

Ahora estoy leyendo un libro llamado “Historia de la métrica medieval castellana”, que es lo que me importa. A mí lo que me gusta es Gonzalo de Berceo, o “El Cantar del Mío Cid”, o El Libro del Buen Amor… soy un enamorado de la literatura medieval castellana. Investigo jarchas y moaxajas.

Nuestro protagonista cuenta también con una amplia trayectoria política, pasando por experiencias como diputado y senador, candidato a la alcaldía de Madrid, siendo el político más valorado, y ha colaborado con el Partido Demócrata de los Estados Unidos, participando en las campañas presidenciales de Bill Clinton y Barack Obama.

Buena parte de la sociedad española veía a Antonio Miguel Carmona como un candidato mucho más apropiado que Pedro Sánchez para la presidencia del Gobierno. No fue posible…

Tampoco lo intenté. Raúl del Pozo escribió un artículo en el diario El Mundo, perdone la vanidad, que decía así: “Carmona es como Isco. Juega en la selección española y en Madrid está en el banquillo”. Pues eso. Yo estoy en el banquillo. Y hago lo que me diga el entrenador. Yo soy jugador de club. Un poco rebelde, la verdad, pero jugador de club.

Por cierto, ¿cómo va el equipo de fútbol? Yo siempre seguía desde niño a la Unión Deportiva Salamanca, que en paz descanse, aun siendo miembro de la Junta del Atlético de Madrid. El fútbol en Salamanca viene de 1905, que no se olvide, el Helmántica Football Club fundado por unos estudiantes irlandeses. Pocos clubes en España pueden decir eso. Hay que volver a las glorias de los ascensos a Primera que nos trajeron García Traid, Lillo o Goiko.

Discrepancias con Pedro Sánchez

¿Ha decidido recientemente que su aportación a la política se desarrolle más desde la sombra? ¿Es una idea definitiva?

Bueno, a los parlamentarios en el Congreso cuando hablan les escuchan un par de centenares de personas. Yo cuando hablo de política en televisión me escuchan varios millones. No sé si eso es estar en la sombra. Lo que no hago es cobrar de ningún sueldo público. Agradecí al presidente del Gobierno por carta pública sus ofrecimientos, pero prefiero mantenerme al margen con algo sobre lo que tengo serias dudas: los acuerdos con los independentistas y el gobierno de coalición con los populistas.

¿Pagar un sueldo de forma generalizada a quien no tenga un trabajo es factible?

No puede haber una nación que prospere mientras haya tanta gente durmiendo en la calle.

¿Y alguna vez se ha encontrado a gente extraña tomando una cerveza o cocinando en su casa?

Si tienen menores les ayudaría a encontrar un acomodo. Si no los tienen les invitaría a llamar a los servicios sociales. Y si no aceptan mis recomendaciones llamaría a la policía.

A usted como profesor de universidad, qué opinión le merece que el ministro de Educación en tantas legislaturas no sea profesor o educador, o que difícilmente se encuentre un titular de Sanidad con una licenciatura médica, veterinaria o farmacéutica?

Es un viejo debate. No existe una carrera que se llame Grado en ser ministro. Yo creo que lo importante es saber gestionar. Ser previsible. Y liderar a la gente.

¿Y un gestor médico en lugar de filósofo?

Para ser presidente de Coca-Cola no hace falta ser químico. Para ser presidente de Repsol no hace falta ser ingeniero en prospecciones. Illa tiene un currículum muy bueno como gestor que, por cierto, se lo han amputado en esos ‘fakes’ que mandan algunos para decir que no está preparado.

Desde 1990 la Enseñanza en España ha soportado 5 Leyes de educación. ¿Eran necesarias?

Lo que es necesario es el consenso entre las formaciones políticas. Mala es la época en la que los hombres o mujeres públicos intentan ser importantes antes que útiles.

Los docentes se quejan amargamente de que no hay una continuidad en la ley educativa y de que los políticos nunca les preguntan, algo que sorprende por su papel relevante en esta materia.

Los docentes se quejan de que no tienen apoyo. Las Comunidades Autónomas son las responsables del deterioro de la educación pública. Eso es lo grave.

¿No le parece que las distintas formaciones políticas en las últimas décadas han buscado más su protagonismo y en alguna medida plasmar su ideología, que una ley más duradera y efectiva?

Ojalá. Lo que ha ocurrido es que cada político ha buscado su acomodo personal. Muchos de ellos son pillabocadillos. Ya digo, faltan estadistas.

El trabajo por una sociedad del aprendizaje para crear el capital social necesario, al que alude el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, parece que no termina de llegar en la medida deseable y los registros sobre la enseñanza en España en el ranking europeo no fomentan la ilusión.

Decía Antonio Machado que en cuestiones de cultura y del saber, sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana lo que se da.

¿La Universidad es de izquierdas o de derechas?

La universidad es de la verdad.

¿Cuál es el aprendizaje que ha recibido del estamento militar desde su experiencia como piloto en el Ejército del Aire?

Soy teniente del Ejército del Aire y piloto en estos momentos sólo de avionetas (y con la licencia caducada). En las Fuerzas Armadas me he encontrado a la gente más formada. Sobre todo en lealtad, humildad y generosidad.

Llega el epílogo de la entrevista con Antonio M. Carmona, muy conocido por sus comparecencias en programas y prestigiosas tertulias como La Noria, El Gato al agua, Espejo Público o la Sexta Noche.

Desde su amplia vivencia como político, escritor, periodista… ¿en qué debe mejorar el periodismo español para ser más útil a la sociedad?

En contar la verdad. No se puede usted imaginar la cantidad de cantamañanas que hay en el periodismo. Por ejemplo…