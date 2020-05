Cien años de vida contemplativa del Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de Cantalapiedra

Domingo, 31 de mayo de 2020

El Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de Cantalapiedra fue fundado el 31 de mayo de 1920 por la Reverenda Madre María Amparo del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy se cumple un siglo.

Las monjas de Cantalapiedra, que rondan el medio centenar, han recordado este aniversario en la misa de las 9:30. Los asistentes han sido los justos por la situación de alerta sanitaria actual, no obstante, las hermanas han deleitado a los fieles con sus afinadas voces y los delicados detalles que embellecen cada acto en este lugar sagrado de la villa de Cantalapiedra.

Para concluir, las religiosas y las gentes que han asistido a la ceremonia han cantado la Salve al estilo de la villa.

Después, a la una, ha tenido lugar la celebración eucarística, este año en la iglesia. También, mañana a las 13 horas, la misa de la Virgen de la Misericordia, patrona de la villa, será en la iglesia en vez de en la ermita como es tradicional debido a que este año la alerta sanitaria motivó suspender la fiesta.

Voluntad de Dios

Cabe recordar que el convento de religiosas clarisas de Cantalapiedra fue fundado junto a la hoy Venerable Madre María Amparo del Sagrado Corazón de Jesús, por los tenidos como cofundadores del mismo, el padre Juan González Arintero y el sacerdote don Ambrosio Morales Manzano.

En el siguiente texto redactado por las hermanas se puede leer como la Madre fundadora recibió esta inspiración divina:

Desde muy niña sintió deseos de consagrarse por entero a Dios; ya a los 10 años recibió del Señor una visión que, aunque no comprendió por entonces, sí entendió que encerraba la voluntad de Dios para ella y para todas las almas que Él mismo asociaría a este proyecto de su Corazón: “Era una casa semejante a un convento, pero estaba fundado sobre un río de gracias… Me pareció ver cómo llegaban las almas en figura de palomas […], pero no bebían en el río sobre el que estaba edificada la casa, sino en el mismo Corazón de Jesús, que las acogía con amor entrañable”.