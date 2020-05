Ingreso mínimo vital

333

Dicen que caminamos hacia un estado que alimenta parásitos, que premia no hacer nada, que antepone ser cigarra, a trabajar como hormiga.

Digo yo, que llevamos mucho tiempo acompañando a un estado que no cumple sus obligaciones, que no garantiza el trabajo, ni la vivienda, ni el vivir con dignidad. Y digo, también, que me asusta la nueva generación de los escandalizados con esto del salario mínimo, los que prefieren las colas frente a los comedores sociales, los que apuestan por el hambre de sus vecinos, antes que aceptar que se imponga la justicia.

Digo, finalmente, que si esta es la sociedad que buscamos, mejor cambiar la O por una U. Así nos reafirmaremos en que para algunos la sociedad no es más que suciedad. Suciedad ideológica. Suciedad en la empatía. Suciedad en la justicia.