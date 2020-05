El Presupuesto 2020 sale adelante con el Si de PSOE y PEC y la abstención de PP y Cs en un ‘atípico’ Pleno telemático

Viernes, 29 de mayo de 2020

Los cuatro portavoces de las formaciones participaban de manera presencial en un debate que se veía obligado a levantar la sesión al llegar a la medianoche

Con los votos favorables de PSOE y PEC y la abstención de PP y Cs han salido adelante los Presupuestos 2020 del Ayuntamiento de Peñaranda en un Pleno atípico, cargado de ‘recesos tecnológicos’ y denso en el debate.

Atípico por lo extraordinario de la situación que ha generado la pandemia del coronavirus, la que ha obligado a retrasar la aprobación de esta hoja de ruta económica, además de recibir numerosas modificaciones en su elaboración para adaptarlos a la nueva realidad, que además ha obligado a realizar la sesión de manera telemática, con la presencia de los cuatro portavoces en el Salón de Plenos y el resto de la Corporación siguiéndolo a través de una videoconferencia que ha generado retraso en el comienzo de debate y numerosos problemas durante su retransmisión en directo.

Un Presupuesto general que en cuanto a los gastos, el Ayuntamiento prevé para el ejercicio 2020 una cantidad de 6.330.000,00€, misma cifra que la planteada para el capítulo de ingresos, manteniendo el equilibrio entre ambos valores.

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, ha explicado que los presupuestos de este año son “equilibrados y ajustados a las necesidades y la situación que vivimos y viviremos en los próximos meses” por lo que “contemplan distintas partidas de gastos entre otras: Adquisición de material de protección Covid-19 (15.000,00€); Ayudas de Emergencia Social Covid-19 y otras (20.000,00€); Plan de Ayudas a Empresas y Autónomos Covid19 (140.000€). Igualmente, procederemos al acuerdo necesario para la instalación de terrazas, dentro de la normativa en vigor, sin coste alguno para el sector de hostelería” y añade que, en cuanto a las inversiones “hemos previsto un importante esfuerzo, con la colaboración de otras entidades públicas, aumentando el Capítulo 6 Inversiones Reales, hasta 1.150.014,05 euros”, anunciando que dichos Presupuestos se mantendrán “abiertos” durante todo este año para “adaptarlos a las necesidades que se pudieran ir presentando”.

En cuanto al capítulo de inversiones, la regidora municipal ha detallado que la previsión para este ejercicio incluye el Plan Director de Tráfico, dotado con 15.000,00 euros, pavimentación y Servicios en la Plaza Nueva y Calle Cervantes, presupuestado en 260.769,80 euros para sus dos fases, materiales Reforma Acerados Plan Empleo INEM-CCLL 40.000,00 euros, la renovación de la red de Saneamiento Polideportivo 1ª Fase, dotado con 250.490,00 euros, pavimentación Asfáltica 6 Calles, presupuestado en 112.473,71 euros, la renovación del alumbrado, incluido dentro del Plan Optimización Energética, con una asignación de 26.494.23 euros, o la pavimentación asfáltica de las calles Campo Charro, La Armuña, Las Villas y Tierra Peñaranda, con un importe de 104.115,94 euros.

A todas ellas se suman el refuerzo del firme en la Nacional 501, tanto en la zona del Polideportivo como en la Plaza Toros, que cuenta con una cuantía de 152.230,87 euros, las obras en los nuevos aseos del Parque La Huerta, con 46.500,00 euros, las obra de mejora en el Colegio Miguel de Unamuno, dotadas con 9.000,00 euros, la creación de 2 Pistas Pádel y el acondicionamiento de 2 Pistas de Tenis, presupuestado en 85.939.50 euros, la dotación de asientos al Pabellón Miguel Ángel Barcala, con 12.000,00 asignados, la adquisición de maquinaria de construcción y jardinería, con 10.000,00 euros, o la inversión en Equipos informáticos, con 25.000,00 euros presupuestados.

Ávila ha incidido en el esfuerzo inversor realizado este año, recordando como el Consistorio ya hace frente a la totalidad de los gastos en el Centro de Desarrollo Sociocultural, de titularidad municipal tras la ruptura del convenio por parte de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, señalando además que no subirán ninguna de las Tasas ni impuestos locales durante este ejercicio, agradeciendo a mayores el apoyo de administraciones como la Diputación de Salamanca, que este año dota a la ciudad de numerosas subvenciones ya incluidas dentro de las inversiones previstas.

Durante su turno de análisis, el portavoz de Peñaranda en Común, Ángel Tejeda, se ha referido a las inversiones pendientes de ejecutar durante el pasado 2019, quedando 400.000 euros de ellas, algo sobre lo que aseguraba que “espero que este año el presupuesto sea económico y no político, que no sirva para vender la imagen del equipo de gobierno, sino para llevar a cabo las inversiones pendientes y las prometidas”. La formación presentaba a mayores dos enmiendas para el presupuesto que formaran parte de estudio, aunque no se han adherido al documento presupuestario.

Sergio Jiménez, portavoz de Ciudadanos, aseguraba que “esta argumentación dada por la alcaldesa me recuerda a la del año pasado. Sabemos que es un presupuesto atípico, pero también sabemos que queda mucho por hacer. Espero que este año cumplan con algunas de las cuestiones casi históricas pendientes como las pistas de pádel, la pavimentación de la zona de los Chopos o calles como Campo Charro, estaremos vigilantes para que sea real lo prometido”.

La responsable del Partido Popular, Carmen Familiar, calificaba el Presupuesto como “un calco a los anteriores y poco realista” asegurando que el retraso en su aprobación “es un problema que se ve en la demora de la tramitación en las ayudas de la pandemia” y realizaba un repaso por las partidas económicas, asegurando que, tras su análisis, “veo falta de objetividad en los gastos a la hora de presupuestar”

La sesión telemática de este Pleno se veía interrumpida debido a fallos técnicos, algo que ha demorado el debate hasta llevarlo a las doce de la noche, por lo que se veía obligado a levantar la sesión, dejando sin tratar varios de sus puntos que serán incluidos en la próxima cita ordinaria.