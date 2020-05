Había una vez un circo

Recordemos la frase de los payasos más famosos de la TV y con ella viene a la mente las homilías sabatinas del padre Sánchez.

Desde el pulpito, la palabra ex cátedra, pretende vendernos “su producto” a sabiendas que por mucho aderezo que le ponga, sigue sabiendo y oliendo a podrido.

Cuando comienza a contorsionarse, me inquieta y sonroja. A usted, le vale todo con tal de amortizar el famoso colchón. Sabemos de su falta de empatía con la ciudadanía (como él nos llama).No menciona dimisiones, ni pide disculpas, el error para el cesar no existe. Los antiguos socialistas llevan años con el tragala, pero deben sentirse encantados, porque llegado el momento solo saben guardar silencio. Recuerdan lo que significa cinismo (Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. RAE)

El señor Sanchez en su televisión, saca pecho durante la prédica, no duda en echar la culpa de todos los males malísimos que suceden en España al PP, culpable del vergonzoso pacto con los bildus, porque no quiso dar su apoyo a la carrera sin freno que nos lleva al abismo. Nos recordó que las prorrogas no las marca él, son materia que solo compete a Emergencias Sanitarias, vamos, al señor Simón, al que nunca le cuadran las cuentas, espero que se aclare en que base nos da los decesos. Y nadie se crea lo que dice la derecha, cuando le critica de ser benefactor de las CC - porteadoras- ¡que va!…él no las financia, ni se les concede privilegios. Bulos de los bulleros derechones.

Pedro Sanchez, debido a su narcisismo llega a decir que “Lo más duro ha pasado” ¿Se lo ha preguntado a quienes no han cobrado los ERTEs? insta a los españoles a que planeemos vacaciones ¿con qué dinero? Lo difícil no ha quedado atrás, el covid 19 comienza a llegar y si algo bueno se consigue, no es gracias a usted y su Ejecutivo, es por la generosidad de los españoles que obtuvimos Cum Lauden con nuestro comportamiento.

“Habrá temporada turística”, lo dice de forma solemne como si hablara ex cátedra. Usted sabe que la vieja nación está parada en su mayoría y sufriendo una terrible crisis económica ¿pero donde vive presidente? Baje del Olimpo, deje de mirar su ombligo. Cierra las fronteras por aire y tierra hasta el 15 de junio e impone cuarentena a los visitante ¿Quién va venir?.

Yo le pregunto y los vuelos ¿para cuándo? ¿Y los 5000 millones perdidos cada semana?

El sector hostelero perderá 92000 millones de eurillos, pero usted insiste cansinamente que se podrán mitigar con los turistas que puedan llegar a partir de la fecha que nos ha marcado. ¡Ah,ya recuerdo su frase!:”los ministros del ramo concretaran los acuerdos de forma coordinada con las CCAA y siguió con sus chorradas… Podemos estar felices ya podemos ir de bares, no pensemos en salir fuera este año toca conocer las bellezas que nos frece España, ¿pero quién es usted para recomendar a donde deseo ir si mis calderillas me lo permiten? Su vice Ribera suelta la perla, a partir del 22 de junio podemos, si superamos las expectativas sanitarias, visitar otras CC. Luego saltó el semáforo a verde y da pistoletazo de salida para la PELOTA. El 3 de junio “la pelota volverá a rodar en condiciones y garantías de seguridad para todos los participantes que garanticen su salud”

Y los que seguimos sin test, que pelota necesitamos hacer rodar para que lleguen las ansiadas pruebas.

Como mal samaritano, -no habla de bajada de impuestos para la creación de puestos de trabajo- no señor, anuncia la renta mínima vital a las personas en situación de severa pobreza. Efectivamente hay verdaderos dramas, personas con 3 hijos que no entra en casa ni un chavo. No le he visto a usted ni a sus ministrables visitando centros donde se reparten, o, repartiendo ustedes bolsas de comida. No contagian, lo han tenido en casa, usen mascarillas ¡Que son incomodas! Pues claro que son… ¿recuerda lo que decía el señor Simón? Me parece muy bien y es imprescindible socorrer a quien hoy lo necesita, “de por vida” NO, conlleva a dinero negro y economía sumergida. Osea la compra de votos, incentive el trabajo, cree empleo, ayude a los empresarios, es la única forma de salir del covidcrisis2020.

Y por fin ¡Aleluya! se entera lo que PP lleva pidiendo desde hace meses: declarar luto a partir del martes 26 de mayo. Durará 10 días, el más prologado de la historia. Termina de decir que será en julio. Lo que yo le digo blanco de mañana, negro de tarde. Un circo no se respeta el dolor de las familias y el duelo a los fallecidos.

No me haga reír Pedro Presi, ¿el más largo? se da cuenta que tienen sobre sus espaldas 50000 muertos. 50000 personas que faltan por su incompetencia y mala gestión. A D.Fernando lo mismo sube que baja la letalidad. Mientras él busca si los datos están es base 3 o la 4, usted siga charleando y aceptando todo tipo de chanchullos, para ganar la votación y derogar la Ley del trabajo… ¡que paciencia tiene la señora Calviño, ¡Señor, Señor! y todo por contentar al socio bolivariano. ¡País!