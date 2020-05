Saltan las alarmas en Salamanca con 20 casos nuevos de coronavirus de los 28 registrados en Castilla y León en el último día

Lunes, 25 de mayo de 2020

La consejera de Sanidad afirma que Salud Pública está investigando las razones de esos datos

Los datos diarios de la Consejería de Sanidad de Castilla y León señalan un aumento de 20 casos positivos por coronavirus en la última jornada, de los 28 registrados en la Comunidad. “Saltan las alarmas y Salud Pública está investigando las razones de este incremento”, afirmaba la consejera Verónica Casado.

“Todavía no sabemos si son casos aislados o un contagio masivo”, añadía al tiempo que avanzaba que “si estos casos son de una zona básica de salud, a lo mejor nos planteamos aislarla”. La consejera reconocía en la rueda de prensa que “los rastreadores todavía no me han dicho nada”.

Este aumento es similar al de ayer (19) y rompe la tendencia de pocos casos de los anteriores días. El total de infectados en la provincia es de 4.230, de los que 2.904 han sido confirmados mediante prueba PCR.

En cuanto a fallecimientos, se mantienen los 361, ya que no hubo más en las últimas 24 horas. Respecto a las altas, también sigue la misma cifra, es decir, 1.211. En la UCI del Hospital de Salamanca hay 23 ingresados, de los que 11 son casos de coronavirus.