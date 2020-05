“La poesía” y otros textos del italiano Beppe Costa

El poeta Beppe Costa

Conocí a Beppe Costa, excelente poeta, editor y traductor italiano, en un festival internacional de poesía celebrado el año 2014 en la localidad de Maghar, en Galilea. La invitación vino de parte del poeta druso-israelí Naim Araidi, por sugencia de mi buena amiga Margalit Matitiahu, notable poeta sefardita.

Desde entonces, Jacqueline y yo hemos mantenido con él una constante relación de amistad y literatura. Ahora dejo conocer a nuestros lectores tres textos suyos, con su respectiva traducción realizada por la poeta y profesora italiana Stefania Di Leo, hispanista vinculada con los Encuentros de Poetas Iberoamericanos de Salamanca, además de directora del Círculo Literario Napolitano, entidad convocante del Premio Internacional Francisco de Aldana de Poesía en Lengua Castellana.

Foto de José Amador Martín

Traducción al castellano por STEFANIA DI LEO

LA POESIA

la poesia non veste elegante

non ha spazi luminosi

né respiri ampi

s’immerge nel dolore

immenso d’una umanità

in costante ferita

la poesia non ha complici

non ha masse plaudenti

né amorosi intenti

rinchiusa in cuori altri

spesso devastati e delusi

su corpi sfiniti

la poesia cerca seguaci e amanti

d’una parola scordata

spesso muta e sorda

scritta col sangue versato

e parole incerte

molto spesso invisibili

LA POESÍA

La poesía no es tan elegante

no tiene espacios luminosos

ni amplias respiraciones

está inmersa en el dolor

inmenso de una humanidad

constantemente herida.

La poesía no tiene cómplices

no hay masas que la animan

ni intenciones amorosas

encerradas en otros corazones

a menudo devastados y decepcionados

con sus cuerpos agotados.



La poesía busca seguidores y amantes

de una palabra olvidada

a menudo muda y sorda

escrita con la sangre derramada,

y con unas palabras inciertas

a menudo invisibles.

Foto de José Amador Martín

AVREI VOGLIA DI TERRA

Avrei voglia di terra

l’odore di foglie e formiche

di erba alberi rami secchi

potrei sedere e guardare il mio corpo

ricoprirsi d’insetti

Avrei voglia di mare

lasciarmi coprire d’acqua

andare giù fino in fondo

scoprire e spegnersi la luce poco a poco

e morire come un pesce pescato

Avrei voglia di cielo

passare in mezzo a nuvole e oltre

incuriosire gli uccelli

che infine senza paure comincerebbero a beccare

e ricadere indietro senza più cuore

Avrei voglia di sentirlo battere il cuore

amplificarsi fino a scoppiare

Avrei voglia di pensare ai miei anni tutt’insieme

esser sconfitto e riprender daccapo

Avrei voglia di bere tanto vino

impazzire ubriaco senza più occhi per raccontare

Avrei voglia di correre all’infinito

e vedermi arrivare sempre prima di me

Avrei voglia di radermi per bene i polsi

bere il mio sangue ritornare pulito e bambino

e

Avrei tanta voglia di te

TENDRÍA GANAS DE TIERRA

Tendría ganas de tierra,

del olor de hojas y de hormigas,

de la hierba,

quisiera sentarme y mirar mi cuerpo

cubierto de insectos.

Tendría ganas de mar,

de dejarme inundar por el agua,

de ir hacia abajo, hacia el fondo,

de descubrir y de apagar la luz poco a poco

y de morir como un pez fuera del agua.

Tendría ganas de cielo

pasar entre las nubes

que por fin sin miedo empezarían a picotear

volviendo atrás sin corazón.

Tendría ganas de sentir latir el corazón

ampliarse hasta reventar.

Tendría ganas de pensar en mis años todos juntos

ser desafiado y empezar de nuevo.

Tendría ganas de beber mucho vino

enloquecer, emborracharme, sin más ojos para contar.

Tendría ganas de correr al infinito

y verme llegar antes que yo.

Tendría ganas de cortarme bien los pulsos,

beber mi sangre y volver otra vez niño.

Y de lo que tendría muchas ganas

es de ti.

Foto de José Amador Martín

ANCHE ORA CHE LA LUNA

Anche ora che la luna

a che serve se quando tu c’eri

lei era già andata via.

Anche ora che la luna c’è non ci sei tu

e mi domando se anche le stelle giocano con te

come te e ancora mi domando se nella terra

dove sei voluta andare c’è la stessa luna e lo stesso mare

Anche ora che la luna torna

tu forse se tornerai, tu ritornerai diversa

non sarai più con me che non ho luce

e non ho stelle in universi andati

avevo speso i miei pensieri tutti per te

E non ne trovo altri, cerco invano prima

che la luna torni mentre non ci sei.

Non sei più e mi chiedo se la luna ha trucchi

e inganni se ha complici o tiranni d’amore

quella luna che non c’è.

Ed io qui seduto davanti la soglia

e tu a guardare altro cielo altro mare

dove la luna che qui non c’è

lì c’è!

TAMBIÉN AHORA QUE LA LUNA

También ahora que la luna

a qué sirve si cuando tú estabas

ella ya se había ido.



Incluso ahora que la luna está, tú no estás aquí

y me pregunto si incluso las estrellas juegan contigo

como tú, y aún me pregunto si en la tierra

en la que has querido ir hay la misma luna y el mismo mar.

Incluso ahora que la luna vuelve

tal vez tu volverás, volverás diferente

porque ya no estás conmigo porque no te alumbré,

y no he entrado en el universo de tus estrellas

aún donándote todos mi pensamientos.

Y no puedo encontrar otros, yo trato en vano antes

que la luna vuelva hacia atrás mientras tú no estás.

Ya no estás y me pregunto si la luna tiene trucos

y engaños si tiene cómplices o tiranos de amor

aquella luna que no está allí

Y yo aquí sentado en el umbral

y tú a mirar otro cielo y otro mar

y ambos a mirar a la luna

que está aquí y allí.

Naim Araidi y Beppe Costa

Beppe Costa (Catania, Italia, 1941). Poeta, traductor y editor. Sus libros publicados son, entre otros: Una poltrona cómoda (1970); Un po’ d’amore (1975); Metamorfosi di un concetto astratto in due tempi con accompagnamento di ottavino (1982); Canto d’amore (1986); Fatto d’amore (1987); Impaginato per affetto (1989); Il male felice (1992); Due o tre cose che so di lei (1995); Poesie per chi non sa fare altro (2002); Anche ora che la luna (2010); Rosso, poesie d’amore e di rivolta (2012); La terra (non è) il cielo! (2014) e Il poeta che amava le donne (e parlava coi muri) / El poeta que amaba a las mujeres (y hablaba con las parades), Pettirosso editore, 2019. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios, entre los que están: Premio Ragusa (1984); Premio Alfonso Gatto (1990); Premio Ciudad de Ascoli (1992); Premio internacional de Poesía “Il Delfino d’Argento” (1992) o el Premio Internacional Ciudad de Ostia (2012).

Beppe Costa leyendo los poemas de A. P. Alencart traducidos por Stefania Di Leo, con Margalit Matitiahu y Stefania Battistella (foto de Jacqueline Alencart, Maghar - Israel, 2014)