¿Alguien puede creer que sanchismoiglesias son sinónimo de democracia?

Democracia (una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas.

Etimológicamente, la palabra proviene del griego (democratía), compuesta de los términos (démos), que significa pueblo, y (krátos), poder. Así, democracia es el gobierno del pueblo.

El término es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los ciudadanos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal.

El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un período determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos)

Entre sus características, mencionaré las siguientes:

—Respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las Nacionales Unidas;

—Libertad individual;

—Libertad para la asociación y beligerancia política;

—Presencia de múltiples partidos políticos;

—Distribución del poder en diferentes actores sociales;

—Sufragio universal, libre y secreto;

—Representatividad;

—Alternancia en el poder;

—Libertad de prensa y opinión;

—Igualdad ante la ley-

—Limitación del poder de los gobernantes, respetar la Constitución, Carta Magna o Ley Suprema.

Sigue siendo hoy, con sus defectos, el mejor sistema de gobierno de una Nación. Pero eso requiere en primer lugar una Nación como en ente unido con un fin común, el bienestar de todos sus ciudadanos, que son los que eligen a sus gobernantes. Después hace falta una Sociedad formada en el sentido crítico de las actuaciones de sus gobernantes sin ataduras por motivos partidistas, y educada en la responsabilidad individual como base para la responsabilidad colectiva. Por último hace falta disponer del marco legal y reglamentario necesario para que los partidos políticos primero y los gobiernos después no puedan hacer lo que les dé la gana persiguiendo solamente sus intereses o de su partido. Un Gobierno democrático lo es de toda la Nación y no solo del partido o de intereses personales. ¿Es esto lo que está ocurriendo en nuestra vieja España ¿Cómo es posible que un partido minoritario, que sacó un número de votos que le situaban en cuarta posición, esté ocupando una Vicepresidencia del Gobierno y varios Ministerios?. Será legal, pero no deja de ser una perversión de la verdadera democracia. Deberíamos repasar las hojas de nuestra Historia para no volver a tropezar en la misma piedra, también tomar nota como es entendida la democracia las Naciones de nuestro entorno.

Les aconsejaría a Pp, Vox, Ciudadanos y socialdemocratas únanse por favor o nos llevan al caos ¡Hagan un programa que sirva para recuperar a España, reformar la ley electoral, la de Educación, decirle a Sanchez que su tiempo se ha terminado! A Iglesias y sus correligionarios odiadores que nuestra amada nación no le necesita. En otras -tipo Venezuela- puede llegar a tener un espacio, aquí está ocasionando un verdadero insomnio. A los constitucionalistas recordarles que son muchas las cosas que los unen y sobre todo háganlo por España y los españoles, esa que Sanchez con su soberbia desprecia.

D. Pedro se ha convertido en un incendiario cesarista, no solo va a condenar a la España económica a un retroceso de décadas, veo que desea enterrar nuestro régimen de garantías con una excepcionalidad que hoy carece de sentido. Siento lastima de las voces mudas que tiene/o el PSOE. Con su silencio se suman a la tremenda ofensa que se está cometiendo a los españoles. La derecha, debe unir los fragmentos o se anula a sí misma. La consecuencia del dislate socialcomunistabolivariano solo tiene un nombre: caos y desgobierno, Llegamos al delirio patrio cuando Arnaldo Otegui se vanagloria de ser cobernante de su enemiga España. Eché las manos a la boca ahogando un grito de indignación. El hombre de paz según ZP y Turrión que no quiso JAMAS renegar de la ETA No puede ser cierto, tanta prisión me ha llevado a sufrir un trastorno delirante, haciendo que lo incorrecto me parezca real.