Diego Hernansanz: “El objetivo claro de Unionistas es mantener la categoría”

Viernes, 22 de mayo de 2020

El primer paso será decidir la continuidad de Jabi Luaces o contratar a un nuevo entrenador

Diego Hernansanz, nuevo director deportivo del Unionistas de Salamanca, ha sido presentado esta tarde por el club. “Es pronto para tener claro el plan de trabajo, pero sabemos seguro que nuestro objetivo es mantener la categoría”, manifestó la primera incorporación de la nueva y atípica temporada que afrontará el club salmantino.

El primero en intervenir ha sido el presidente Miguel Sandoval, que explicó las razones para traer de vuelta a Diego como director deportivo: “Siempre ha sido una persona muy cercana al club y de cara a este año, necesitábamos un director deportivo, una persona conocedora del mercado, acorde con nuestro bajo presupuesto. Es una persona que conocemos de hace tiempo, conocemos su perfil y entiende al club perfectamente”

Por su parte, Diego Hernansanz aseguró que llega con muchas ganas de trabajar: “Unionistas es un club que te abraza mucho y siempre he dicho que era un club al que tenía que volver. Ahora se han vuelto a cruzar nuestros caminos y con mucha responsabilidad. Me muevo por retos, con toda la ambición, con todas las ganas”.

El primer paso será contratar un entrenador, aunque Hernansanz indicó que aún no han tenido tiempo de sopesar la continuidad de Jabi Luaces “Acabo de llegar y no hemos tenido mucho tiempo para trabajar. Encontrar un entrenador es el primer paso y es lo que vamos a analizar de inmediato. Veremos que pros y contras tiene Jabi Luaces y tomaremos una decisión. Todo el club está contento con el trabajo que ha hecho, pero no hemos podido plantear nada porque aún lo estamos estudiando. Hablo a diario con entrenadores, es inevitable, pero no hemos tanteado a ninguno”. Durante la rueda de prensa se le preguntó por la posibilidad de contratar a Ángel Sánchez tras su marcha del Guijuelo: “Naturalmente es un entrenador disponible y se valorará como a todos los demás”, afirmó.

En cuanto a la nueva temporada, Diego afirmó que el objetivo claro de Unionistas es mantenerse en Segunda B: “Es un nuevo panorama para todos, pero nuestro objetivo es mantener la categoría. Vamos a ir con toda la ilusión, con todo el trabajo, que el equipo tenga opciones de ganar cada domingo y que todos estén orgullosos de jugar cada partido”. Además, aseguró que no habrá problema para trabajar con la previsible reducción de presupuesto: “Me adapto a cualquier presupuesto que tengamos, esta es una situación de crisis para todos. Siempre hemos tenido el apoyo de los socios y estoy convencido de que seguiremos teniéndolo. Una de las mayores incertidumbres que tenemos es si va a haber público o no. Unionistas tiene una cosa muy buena y es que el socio es muy generoso con el club y en momentos de crisis no van a fallar. Si los partidos van a ser a puerta cerrada se notará mucho más. esta situación va a afectar a todos. No sabemos el mes de inicio, se augura septiembre, pero también podría ser octubre”.

Hernansanz llega a Unionistas tras haber pasado por las direcciones deportivas de la Arandina CF, del Villarrubia CF y del propio Unionistas de Salamanca CF. En la temporada 2015-2016 fue el principal asesor deportivo de la Arandina CF, club que logró mantener la categoría en Segunda B al final de la campaña cumpliendo con creces el objetivo marcado.

En la campaña 2017-2018 fue una pieza clave a la hora de configurar la plantilla de Unionistas CF que acabó logrando el ascenso a la categoría de bronce. En las dos últimas temporadas, Hernansanz ha sido director deportivo del Villarrubia CF. En la 2018-2019, el club castellano-manchego ascendió a Segunda B. Y esta campaña, el Villarrubia CF marchaba en una más que meritoria 12ª plaza cuando se paralizó la competición hace dos meses.