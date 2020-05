Anagon: nuevos toques de abstracción y realidad

Sábado, 23 de mayo de 2020

Ana María González continúa plasmando en cuadros sus emociones, que se reflejan en cada una de sus obras

“Una pintura es un poema sin palabras”



Me hago un hueco en vuestras vidas para acercaros un poco más a la pintura que tanto me apasiona. Veintitrés años pintando dan para mucho y a día de hoy me alegra saber que muchos de vosotros tenéis alguna de mis obras colgadas en vuestras paredes.

Dicen que un pintor no nace, se hace, pero en mi casa crecí rodeada de botes de pintura y observando como pintaba mi abuelo. No es necesario tener una carrera de Bellas Artes para pintar, uno puede plasmar sus sentimientos en el lienzo de forma autodidacta como yo. Si te gusta algo realmente, exploras y sacas lo mejor de ti.

Mi estilo ha cambiado, conforme va cambiando la vida a las personas. En un principio definiría mi estilo como ‘Abstracción Geométrica’, porque su finalidad era más bien comercial. Sin embargo, en los últimos años me he dedicado más a la ‘Abstracción Expresionista’, donde las emociones quedan reflejadas en cada una de mis obras, por eso me cuesta más desprenderme de ellas, porque son una parte de mi.

Mi firma Anagón. No os he olvidado, sigo con mi arte y compartiendo con todos vosotros se lleva mucho mejor. Si alguna vez queréis hacerme una consulta con todos vosotros se lleva muchísimo mejor. Si alguna vez queréis hacerme una consulta podéis hacerlo a través de arteanagon@gmail.com o por Instagram: @arteanagon.

Exposiciones individuales

2006: Grupo Sergesa (Piedrahita, Ávila)

2008: Teatro de Alba de Tormes (Salamanca)

2010: Mussa de Alba de Tormes

2018: Residencial La Vega (Salamanca)

Exposiciones colectivas

2017: Crearte 2017

2017: Centro Cultural de Navales

2018: Crearte 2018 (Basílica Teresiana de Alba de Tormes)

2019: Crearte 2019

ANAGON