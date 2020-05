El ilustrador salmantino Tomás Hijo diseña las cartas del tarot basadas en la obra de Guillermo del Toro

Martes, 19 de mayo de 2020

“Llevo más de un año trabajando en esto y aún me cuesta creer que sea verdad. Un mazo de tarot basado en la obra de Guillermo del Toro, diseñado por mí y supervisado por el mismísimo Guillermo”. Son las palabras del ilustrador salmantino Tomás Hijo, que se ha mostrado emocionado porque este proyecto ya sea una realidad.

Hace tiempo el famoso cineasta ya se interesó por la obra del dibujante salmantino: “Cada vez que me escribía para felicitarme o para pedirme algo, yo sufría un pequeño infarto. Me encargó varios grabados y un ex libris”.

Además, tuvo la oportunidad de concerlo en persona. “Cuando le pedí una dirección a la que mandarle el material, me dijo que prefería que se lo diera en mano, que habría oportunidad de verse. Al final, el encuentro se produjo en París hace dos veranos”.

En aquel encuentro charlaron “del Misterio, de Fort, del I Ching, de nuestro querido Iker Jiménez y (cuidao que viene) de tarot. Al instante apareció esta idea que ahora veis completamente formada. Le dije: Oye, ¿y por qué no hacemos el Tarot del Toro?”.

Tomás Hijo no olvidará nunca esa cena, sobre todo porque “la respuesta fue: ¡Órale, cabrón!. Al volver a casa se lo recordé. Él se puso en contacto con Insight Editions y empezamos. Ha sido un currazo largo y exigente, pero divertidísimo. Y Guillermo ha estado ahí todo el tiempo, apoyando, animando y confiando. Solo tengo palabras de enorme agradecimiento”.

El tarot ya está en preventa en Amazon.