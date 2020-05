Sometimiento y obediencia

Ya consiguió el gobierno socialcomunistabolivariano que los ciudadanos acaten y cumplan las desafortunadas leyes del ejecutivo.

Hablas por teléfono con compañeros de la universidad sobre la terrible cárcel en sufrimos y responden

—Pues ya me acostumbré a no salir de casa y por prudencia digo a todo que sí. Me volvería loco si al señor virólogo le hago caso, un día dice que sí y al otro responde enfadado que… “tendrá que comprobar en los libros”. ¡Jooo… donde nos deja!

Cierto compañero –respondí- no quiero recordar cuando dijo que “esto” era una gripe que apenas nos iba rozar, que pasaría de largo… pues no pasó, y a los que nos tocó, lo llevamos muy mal señor virólogo, voz de su amo. Seguimos sin test, no sabemos si debemos llevar mascarillas, guantes … ¿también tendrá que consultarlo en sus libros? ¡que pena!

Iglesias y Sanchez desean doblegarnos prorrogando el Estado de “alerta” sean honestos y digan la verdad, ampliarla hasta el 30 de junio tiene un único fin, El Gobierno ha cambiado el guion en la negociación del estado de alarma. Si hace dos semanas Pedro Sánchez aseguraba que su compromiso "discrecional" era pedir prórrogas por 15 días para rendir cuentas en el Parlamento, el presidente ha filtrado la idea de solicitar al Congreso un mes de plazo.

El objetivo que se persigue es doble. Por un lado, la prórroga que comenzaría a ser efectiva a partir del 25 de mayo, permitirá a Sánchez asegurarse que España estará en estado de alarma hasta el final del proceso de 'desescalada', previsto para finales de junio. Por otro polo, el Gobierno se aseguraría el mando único ante un creciente malestar de las comunidades autónomas, que están actuando cada una por su cuenta en la salida progresiva del desconfinamiento y convocar elecciones, Galicia y vascongadas ya tienen fechas. Pretenden que los ciudadanos callemos, que no gritemos que nunca nos han dicho la verdad, amparados en las más increíbles trolas.

Señor Jose Luis Ábalos, que bien le vino el covid-19 para tapar sus chanchullos venezolanos y salir de aquella “noche madrugada en Barajas con la Nancy tan fresquito” Ya han conseguido que las colas del socialcomunismo invadan comedores sociales, bancos de alimentos y centros religiosos. ERTES, turismo, locales cerrados es mejor no hablar… desean dar paguitas calderillas a los ciudadanos, y que sigan felices recibiendo el dinero que sus buenos samaritanos gobernantes les regalan.

Bajen impuestos a las empresas, empaticen con el lobo empresario y sindicatos, de esta forma crearan puestos de trabajo, teniendo trabajo, la economía se robustece. El gobernador del banco de España alerta de una grave recesión. Ha defendido este lunes durante su comparecencia en la comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados una actuación contundente e inmediata de política fiscal para paliar la pérdida de rentas a empresas y familias durante el tiempo necesario. La estimación actual del Gobierno es que las medidas adoptadas tengan un impacto de 138.923 millones de euros, un mayor gasto público, una menor recaudación y los avales crediticios del ICO. La magnitud del reto de desarrollarla plenamente requerirá un acuerdo político acorde que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas.

Recuerda que España se adentró en la crisis del coronavirus “desde una posición de partida de sus finanzas públicas vulnerable por sus elevados niveles de déficit estructural y deuda. Estas reformas eran muy necesarias antes de la pandemia. Puntualizó.

La única esperanza, aunque de gran dureza, es un rescate. Ahí deciden Bruselas, Frankfurt y Washington cómo se distribuye el dinero. El problema… la imagen de España va quedar como felpudo para limpiar los pies, y con ella estos 'sabios' que nos desgobiernan.

Se me empacha decirlo, el rendimiento que el gobierno socialcomunismo está sacando de la terrible crisis es cada día mayor. Más de la mitad de los españoles dependen de las ayudas del estado, dentro de la miseria y ruina los comunistas sacan ganancias, ante una población miedosa y subvencionada, crecen como hongos en la lluvia. Es preferible repartir miseria, a respetar los derechos constitucionales. Cierran empresas, huyen inversiones, aumenta el paro, el PSOE y Podemos están en su salsa. Felicidades Pedro y Pablo por su desastrosa gestión. Puedo asegurarles que son gafes, todo lo que tocan queda destrozado. Politólogos de pacotilla

Me quedan algunas perlas de humor negro:

Monedero “los que hacen cacerolada son hemofílicos y descerebrados. Sabrá semejante individuo que es un hemofílico y un descerebrado, lo ultimo puede que sí y no lo reconozca.

Señor Simón: La Kawasaki comenzamos a tener noticas de que está asociada al coronavirus. D. Fernando no solo ataca a niños, a ellos les resulta mortal. También nos ataca a los adultos, vientre, rostro. Busque, infórmese para cuando nos suelte el discursillo sepa de que va el tema… de momento solo nos queda confusión y mal sabor de boca

Otra perla. Vivimos en la política del esperpento, todavía no gobierna Albiol y ya quieren hacer una moción de censura. Y digo yo ¿qué es lo que van a censurar si todavía no ha empezado a legislar? contestarían "da igual es un gobernante popular y por eso fuera”. Poco importa que los vecinos estén contentos. Se la trae al pairo.

¡Señor que panda de ignorantes! reflexionen es un buen momento; traigan test para todos los ciudadanos y cuenten la verdad sobre los muertos que recaen sobres sus conciencias.