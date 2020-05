Conoce el SARS-CoV-2

Foto publicada por la revista médica LANCE

Si pudiésemos ver el virus no saldríamos a la calle. Ciertos vídeos de procedencia extranjera lo simulan con figuraciones espeluznantes para que la gente tome conciencia de lo que puede significar un comportamiento irresponsable. De un modo menos tétrico, un experimento japonés mostró la transmisión que se producía en un bufé embadurnando con pintura reflectante la mano de uno solo de los comensales. (Ignacio Camacho ABC)

Desde siempre he sentido admiración por el señor Camacho, como tertuliano (cuando le dejan hablar) al igual que sus artículos son dignos de enmarcar como recuerdo para la posteridad. Goza de amplia cultura y sabe plasmarla en el momento preciso con las palabras idóneas. Desde mis pequeños conocimientos voy a intentar definirlo

Visto el mortífero SARS-CoV-2 bajo el microscopio adquiere una nueva dimensión. Imágenes reales de tomografías computerizadas ampliadas y coloreadas nos ayudan a entender cómo actúan estos patógenos en nuestro organismo y por qué son tan peligrosos.

A) es uno de los seis tipos de coronavirus infectan a los humanos, algunos causan el resfriado común y dos causan brotes peligrosos: SARS y MERS. El nuevo virus, el SARS-CoV-2 es similar a sus primos hermanos: está compuesto por un núcleo de ARN (la abreviatura de ácido ribonucleico, el material genético del virus) y una membrana de proteínas que envuelve el material genético del virus (el ARN). El nombre de coronavirus proviene de las protuberancias (recuerda más bien a un en forma de corona ), que sobresalen de su cobertura.

B) coronavirus SARS-CoV-2 se traslada a través del torrente sanguíneo para atacar otras células. Para ello, el virus encaja primero sus proteínas S en unos receptores celulares denominados ACE2, como una llave que abre una cerradura

C) Una vez dentro de la célula, el virus empieza a replicar su material genético gracias a la maquinaria celular humana. El patógeno deposita su ARN en el citoplasma de la célula, y allí toma contacto con los ribosomas, la estructura celular encargada de sintetizar las proteínas. La célula humana interpreta el ARN viral como propio, y sigue las instrucciones para replicar miles de nuevos virus que posteriormente saldrán a infectar nuevas células

D) Cada virus puede llegar a crear de una sola vez entre 10.000 y 100.000 réplicas. Además, este tipo de virus pueden infectar células cercanas o desplazarse a través de pequeñas gotitas que escapan de los pulmones, de ahí la enorme capacidad de contagio El pulmón, un órgano vulnerable al coronavirus.

Hasta aquí un breve resumen de lo que conocemos sobre el mortífero coronavirus.

En mi opinión y dado que la pedagogía se salta tal como si bailáramos la Yenka El desgobierno tan dado a imponer”sus normas de forma estricta” y a la vez que nos lava el cerebro, mientras adormilados en el sofá no retrotrae a freses de Churchil, Kennedy o u otros personajes de relumbre…algo que aquí falta, la luz que vigile el vienes estar de los españoles y empátice con ellos. Señores ministrables sí…ahora sí se deberían poner en locales y centros de ocio, tal que en su día se puso en las cajetillas de tabaco un eslogan advirtiendo que ocurre con el covid-19. En 2006 en Consejo de Ministros aprobó la Ley antitabaco, se hicieron multitud de fotografías, se eligieron 14, aquellas que mostraban el daño que causaba el tabaco, luego las TVs difundían frases como: fumar "acorta la vida", "obstruye las arterias y provoca cardiopatías y accidentes cardiovasculares", "provoca cáncer mortal de pulmón", "puede ser causa de una muerte lenta y dolorosa" o que "el humo contiene benceno, nitrosaminas, formaldehído y cianuro de hidrógeno".

En cualquier caso, fotos y mensajes, no sustituyeron advertencias, que siguen figurando en el etiquetado, como “Fumar mata” “Fumar perjudica gravemente su salud y la de los que están a su alrededor”

Campañas terroríficas cuando se acerca un “puente” ¿Por qué con el covid NO? ¿Desean seguir ocultando el numero de muertos y su incompetencia para la gestión?. Obliguen a poner en los bares, restaurantes y sitios de reunión, especialmente para los jóvenes. Grandes pancartas con fotografías de los enfermos en las UCI, Lema, El Virus Mata, y si no te maya a ti, mató a tus abuelos, tíos y amigos.

Los 22 ministros del Gobierno sanchista viven en el mundo de Yupi, si fueran conscientes de la cantidad de muertos que se podían haber evitado cuando ahora reconocen que tenían información en febrero, la ocultaron para que el maldito y negro 8 de marzo salieran a bailar y gritar las féminas. Primaron la ideología sobre la salud de los españoles. Si tuvieran suficiente entereza DIMITIRIAN. Olvidarían sus vacuas, rimbombantes y necias homilías sabatinas o dominicales. El ciudadano desconoce acciones futuras, no sabe quién está gestionando esta horrible crisis, etc. Lo desconocido provoca miedo. Miedo, que ha hecho que muchos españoles aumenten su grado de reclusión de forma voluntaria, y agradezcan mansamente las escasas medidas de gracia que bondadosamente nos regala el desgobierno Sanchez-Iglesias. Yo quiero recuperar mi forma de vida normal, no volver a “una nueva normalidad”¿Saben de que hablan cuando usan estos palabros/as/? Necesitamos lo que en justo derecho es nuestro, libertad y derechos. No sigan mintiendo, no vuelvan a ser desenterradores; la señora Calvo regresa con ganas de guerra. Si sé preocupara de los muertos que su gobierno ha ocasionado… y chitón en boca.