El CD Guijuelo se pone como objetivo la Segunda B Pro

Miércoles, 13 de mayo de 2020

El equipo prevé una reducción del 40 % del presupuesto para la próxima temporada

El Club Deportivo Guijuelo ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa para poner cierre a la temporada en Segunda B y para ofrecer algunos detalles sobre su futuro en la categoría de bronce. Segun la directora general del club, Natalia González, el club luchará por la Segunda B Pro, la nueva categoría profesional que sustituirá a la ya obsoleta Segunda B tradicional.

En cuanto al cierre de la temporada 2019/2020, el club la valora como un “aprobado”, gracias a la recuperación del equipo en el tramo final de liga antes del parón y la teórica clasificación del equipo para disputar la Copa del Rey en la próxima temporada.

También ha estado presente Astu, el director técnico de la entidad, que ha señalado que los previsibles recortes tanto deportivos como económicos de la proxima temporada no deberían afectar en exceso al rendimiento del equipo: “Creo que el que haya 100 equipos no va a afectar. Antes eran 80 equipos y ahora son 20 más, eso no va a afectar a la fuerza del club. Segun mi previsión, el Guijuelo va a estar situado en la primera mitad de esos equipos. Todos los clubes van a tener problemas deportivos y económicos por la crisis y todos vamos a tener que aprender a plantearlo todo de manera distinta”. En cuanto a elaborar una futura plantilla, Astu indicó que ya se está empezando a mover el mercado, y muchos jugadores se interesan ya por su futuro y dónde pueden encajar en la próxima temporada. “Vamos a tener menos presupuesto y habrá que plantear modificaciones al modelo que estábamos siguiendo. Se pueden contratar otros perfiles de jugadores o apostar por una plantilla más corta”.

Por su parte, Natalia González, señaló que en la última reunión de la junta directiva del club se habló sobre el futuro económico de la entidad: “Nuestra previsión es de reducir el presupuesto general entre un 30 y un 40 %. Esperamos que la industria siga apoyando, pero las pequeñas empresas y profesionales autonómos que nos apoyaban es posible que no puedan seguir haciéndolo. Nuestra esperanza es que esa reducción no afecte a los objetivos del club, que es mantenernos en categoría profesional. Aún es pronto para saber muchos detalles, pero que la duración de la liga sea más corta nos va a beneficiar económicamente a todos”.