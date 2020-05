Coronaeuro

330

Casi a la par que Ayuso, desatendiendo los criterios de los técnicos en asuntos de salud, solicitaba pasar de fase en Madrid, en Salamanca, un libelo como La Gaceta, censuraba al Presidente de Castilla y León que no diese el paso adelante para la desescalada y decía, literalmente, “A veces hay que asumir un riesgo y no seguir lo que digan los expertos”.

A la señora Ayuso, a los irresponsables de La Gaceta, hay que explicarles que alguien que cuelga el cartel de “cerrado por problemas económicos” puede reponerse y volver a abrir, pero que el que cuelga el cartel de “cerrado por defunción” no tendrá esa oportunidad.

La mediocridad que juega con las vidas ajenas, excede de los límites de la incompetencia y cabalga sobre decisiones homicidas. Pero no les importa con tal de ganar unos miles de euros.