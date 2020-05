Señora Arrimadas, meditar sobre lo que ha dicho en el Parlamento, me inquieta, en realidad ha venido a decir que da su apoyo al gobierno porque éste lo ha hecho de pena. Me lo explique si puede. Si alguien hace algo mal, no se le premia… bueno ahora que la Ley Celaá no valora el esfuerzo y cuanto peor mejor.¡ Que bonita frase! ¿Sabe su origen? Estoy segura que sí. Por aquello que a veces sufrimos lapsus, se lo voy a recordar.“ La” esculpió, un revolucionario socialista ruso en el siglo XIX a quien no solían usar su nombre en cánticos callejeros, Nikolái Gavrílovich Chernyshevski, los escritos inspiraron a Lenin. No es difícil adivinar que su propósito era activar el deterioro de las condiciones de vida de los obreros y campesinos para precipitar la revolución, a la que consideraba inexorable.

El fin de ciudadanos ha sido hoy. Al final, donde no hay no se puede sacar... La primera vez que me engañes, la culpa es tuya, haciendo ver una realidad solo viva en la ensoñación, la segunda vez, la culpa es solo mía por seguir creyendo en falsos paraísos y si sigues engañándome… es que soy un pardillo o dicho de forma académica: persona inexperta, que se le engaña con facilidad.

¿Cuántas veces engatusó Sanchez a Cs?, todas y más como dice la Copla:

Llevo una venda en los ojos, como pintan a la fe,

Pero yo lo echaba a broma

Porque era esclavo de tu querer.

No tienes que darme cuenta

Que no te las he pedido

Quien va por el mundo a tientas

Lleva los rumbos perdidos.

Yo me clavé en los ojos

Alfileres de cristal

Para no verme cara a cara

Contigo y con tu verdad (M.Poveda)

No escuchaban el griterío del 10 N “Con ciudadanos NO” (bis), no solo psoe les ningunea, también el señor Emanuel Vals. A veces tengo la sensación que en política saben lo justito, Cs se deslumbra con el chasquido de unas briznas. Fue un partido esperanzador en sus inicios, nacido contra la Cataluña Independentista ¿para qué? Ni allí han sabido aprovechar el resplandor de la luz. La señora Arrimadas presupone que presta un apoyo imprescindible para salir del atolladero ¿ lo hace fiándose de las promesas de un mentiroso compulsivo?. Debería haber tomado nota del PNV, hasta ayer estaba en el NO, ha cambiado al SI ¡Pillines los del norte! está Treviño en el camino, se unta o de lo dicho un trecho. Sabe Sanchez que lo tiene cogido… y si no le da lo que le haya pedido lo pone en la tesitura de salir de la Moncloa. El PNV se mueve por la pasta y otras prebendas, que nadie se engañe. Dijo SI a Rajoy y luego fue NO. El partido de la Sra. Arrimadas no tiene ese poderío de viejos sabios de sacristía, como dice el escritor Luis Rendueles en su obra, Ratones de Dios. Con su voto hoy Doña Inés le ha dado un empujoncito más hacia la irrelevancia y encamina su partido que hoy lidera hacia la disolución. Vamos que se queda Cs en agua de borrajas.

El psoe chantajeando a Cs divide la derecha; esta es la jugada maestra de un trilero sin escrúpulos. Me cuesta creer que nadie de Cs se haya percatado de la estafa ¿Es Cs consciente que ha dado el sí, no sólo a Sánchez, sino también a Iglesias?, ¿sabe lo que eso significa?

Creo que el embarazo nos vuelve demasiado susceptibles. Que sea una hora corta señora Arrimadas.