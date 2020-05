Para cuando los test

Para no gustarles la tauromaquia… en menuda plaza se han metido. El Covid-19 ha puesto de manifiesto, por si a algunos ciudadanos sufrían despistes, la inoperancia e incompetencia del gobierno Sanchez-Iglesias. Tarde triunfal, superamos al resto del mundo en número de muertos y contagiados, solo igualable a Bélgica. No sólo disfrutan en sus “quites” (suerte que ejecuta el torero) de inoperancia, que no dudan en exponer a la población a contagio masivo. Compran barato, juegan con nuestra salud como si fuera la ruleta rusa (juego de azar potencialmente mortal que consiste en que un jugador coloque una o varias balas dentro de un tambor de revólver, gire el cilindro) y ¡plafff! Sí señores, se nos vino encima la única bala del revolver… hizo diana en nuestros cuerpos. Deseo que ante dislate de tal calibre contesten tal que proceda al caso gravísimo que… ¿O tendrá que responder también a esto el P Popular señor Ábalos?

Nos trataron con la falta de experiencia que les caracteriza, hacían operaciones comerciales con empresas fuera de solvencia comercial. La borrasca del covid, vino muy bien al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ¡Que lejos queda aquella frase “Este marrón no lo voy a comer yo solo” ¿ Barajas y la señorita Delcy? ¿Recuerda? ¡Parece que ocurrió en el Pleistoceno aquel 20 de enero de 2020! Espero que el caso no se cierre y se nos aclare lo sucedido en el aeropuerto.

El Gobierno social-comunista se ha visto lastrado por la improvisación, teniendo en su gabinete 22 ministros, ganando sueltos estratosféricos, pagados con nuestros dineros. Quizá y digo –quizá- porque hubo, hay y habrá mentes ciegas y masoquistas, cuantos más daño se les hace, mayor placer experimentan, les pasen factura. Sigue faltando a la verdad en sus cansinos mítines Sánchez, pesar de elegir la hora punta ¡Cómo recuerdo las palabras de mi tía!: “Horas hija, horas nos tenía Fidel Castro ante el TV o la radio” En la Cuba de 1963 no habría mucha programación y la que daban estaba ocupada por el señor Castro. En eso se me parecen sus sermones a los comunistas. Usted cual estrella de telenovelas, cree deleitarnos con palabras vacuas, llenas de aforismos, sin hacer la menor autocritica e irresponsabilidad en su afán cesarista…resulta bochornosa su falta de empatía ante tanto dolor.

Le invitaría a que en vez de bunquerizarse en Moncloa, se diera un baño de masas, vería rostros tristes y pálidos, llenos de miedo, temiendo por sus pensiones, las conversaciones versan sobre monotema “coronavirus”

¡No Pedro Sánchez! el PP les dio carta blanca en 2 prorrogas por confinamiento y usted pide: LO DIGO YO, una tercera. Quiere que desaparezca España, la bolsa de trabajadores entre paros y ERTES son 9 millones de personas que hace 3 meses comían, vivía en su casa, hoy han de ir a Cáritas a buscar bolsas de alimentos, repartidos en 3 veces por semana, preparados por voluntarios jóvenes, los jubilados se fueron, el covid los llevó, o están muy debilitados… son horas haciendo el reparto, anotando que han de poner en cada talego, según sea mayor o menor el número de miembros que forman la familia.

Señor Presidente de España, tuvo poder absoluto, solo comparable al del nefasto Fernando VII “el Absolutista”. El NO es debido a su incompetencia, no supieron actuar, les desbordó. Hasta aquí lo admito. Luego vino la soberbia que lleva inoculada, su mala gestión, la carencia de dialogo con las partidos constitucionalistas. Desgobiernan con” sus medidas ” llevando al caos todo lo que tocan. La crisis sanitaria ha sido la “champions” En lo económico... de juzgado de guardia. NO, a seguir encerrados en nuestras casas es absurdo, vieron que la encarcelación no apagó el incendio que tuvo mecha y gasolina aquel 8 de marzo negro. ¿Qué pretenden dar saltitos de 15 en 15 días, y sigo porque me toca?: Esto no es un Estado de Alarma (Es de carácter leve y no restringe los derechos fundamentales. Esta medida se toma en casos como crisis sanitarias – como la actual – catástrofes o desgracias públicas) Estado de Excepción (“Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados”. Tal y como se indica en el segundo punto del artículo 116 de la Constitución, tanto la autorización como el decreto del estado de excepción “deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días”) Con las medias que nos impone deduzco que su objetivo es cargarse Economía, Sanidad y Educación, empresas y Pymes. Pues hasta aquí llegamos amigo Pedro. El Plan B claro que existe, deshágase de su porteador comunista, únase a partidos estatutarios, y tendrá el apoyo de Cs y PP. Deje España en manos de técnicos y convoquen después elecciones. Chantajes, NO, falta de dialogo NUNCA MÁS .Ustedes que maquinan siemrpe en la sombra, nos están colando con las prorrogas…lo que la mayoría de los españoels ignoran. Menudo susto cuando vengan los señores de negro e investiguen cuentan que esto es cuenta no los cuentos que se inventa con que si tenemos el mayor numero de test hecho y va nos une los serológicos y los PCR…es verdaderamente un despropósito Pedro, mentira tras mentira y el caso que ya lo hace de forma tan habitual que no se inmuta en sus homilías.

Los españoles la merecemos estar informados, que se nos diga la verdad, hemos sido comprensivos, disciplinados. Una preguntita para el señor Illa ¿ha corregido en el BOE el destino de los milloncejos a empresas fantasmas? Sí, ya sé que ha sido un error… ¿cuántos llevamos?

Cuando comenzó la pandemia y el numero de víctimas empezó aumentar me digo "Cuánto tiempo va a tardar la izquierda en responsabilizar al PP de las muertes" ya han salido en tromba, y no tardaran en saltarse todo lo que se tengan que ocultar, culpando al PP de la desgracia. Recuerdo ésta frase: el virus es poquísima cosa una gripe estacional. Vamos que solo nos haría cosquillas Que poca inteligencia han demostrado. Saben que a eso se le llama necedad según nos indica la RAE. Bien les avisó la OMS de la que iba caer. Como es posible que alguien que estudio virología (disciplina que se encarga del estudio de los virus y otros agentes genómicos de menor complejidad como los viroides y virusoides) no diga la verdad. Hoy tuvo la frase épica para desconcierto de los padres

Si en un aula caben 30 niños y solo pueden estar 15.Que hay de malo en eso, unos desde casa y otros en el aula

¿Pero de verdad usted sabía lo que estaba diciendo? Seguro que fue un “bulo del PP” o que tuvo un lapsus por agotamiento.

Les vuelvo a formular la pregunta ¿que ocurre con test que nos iban hacer a todos los españoles? Sigo esperando unos test que no llegan a sanitarios. Si los pago privado, dentro de lo privado y… ¿son validos señor Illa? (puede ser usted un gran filosofo, no lo pongo en duda) En cuestiones de Sanidad le veo tan, tan perdido, que siento pena contemplar su cara de estupor. Ya sabemos que dice lo que sus jefes le pautan. Pero no es así. Recuerde lo que dijo Fénelon: La ambición está más descontenta de lo que no tiene que satisfecha de lo que tiene.