“Trabajamos en el abastecimiento del mercado pero necesitamos ayuda”

Lunes, 4 de mayo de 2020

Juan Luis Delgado, ganadero de vacuno de extensivo y presidente de ASAJA Salamanca, observa la situación del sector con un doble sentimiento: el de orgullo por ofrecer el esfuerzo de todo el gremio por mantener el abastecimiento en los mercados en esta difícil situación ante la pandemia del coronavirus, mientras no esconde su gran preocupación por el presente y el futuro, que ya se encontraba herido antes de iniciarse el Estado de Alarma.

¿Cómo está viendo la evolución del sector desde que se iniciara el Estado de Alarma hasta ahora?

Partíamos de una serie de movilizaciones porque venimos trabajando a pérdidas o librando gastos y poco más. Hacemos un esfuerzo para no tener rentabilidad y viendo que vamos a menos. Dos meses atrás estábamos en las manifestaciones nacionales que fueron un éxito, protestando ante la situación de muchos sectores abocados a desaparecer, una reforma de la PAC anunciada a la baja, con menos presupuesto y encima acusándonos poco más que de todos los males del planeta. Veníamos de una lucha por la dignidad del campo en ese momento. Ante la pandemia tenemos que seguir produciendo porque somos el sector mas imprescindible que hay, yo tengo claro que nuestros sanitarios, los médicos, los necesitamos muy mucho, pero a un agricultor que produce los alimentos o a un ganadero, lo necesitamos varias veces al día, entonces lo que reivindicamos desde el sector agrario es que somos uno de los más importantes. Tendríamos un problema hoy con estas limitaciones de movimientos en fronteras ya que se podrían presentarse posibles problemas de desabastecimiento y hambruna, y no digo yo que no pase, porque hay muchos sectores que están abocados al cierre por lo que veníamos arrastrando.

¿Cuáles cree que son esos sectores que pueden estar abocados al cierre?

El del ovino o el caprino puede tener la puntilla. El ovino se mantiene a través de los precios impuestos por industrias internacionales, dejando de hacer contratos a los productores y pagar lo que quieren prácticamente, lo que les lleva a pérdidas durante casi todo el año. Ya veníamos arrastrando eso, que era una de las quejas que teníamos el año pasado y el anterior, y ahora agravada con la crisis de la salida, primero el lechazo, que es uno de los complementos del ovino de leche. Y es que el lechazo se consume, en su mayor parte en estas fechas, en Semana Santa, en celebraciones típicas como las Comuniones o fiestas en general, que han quedado suspendidas. Tanto este como el cabrito prácticamente han pasado de estar estables en cuanto a consumo, aunque el precio fuese más o menos bajo, a no haber ningún consumo prácticamente. Ahora mismo nos está salvando la salida al exterior, sobre todo a los países árabes, ya que no tenemos hábito de consumir esto en nuestros hogares.

¿Desde ASAJA habéis impulsado una campaña con la que fomentar el consumo de ambos productos?

Si, hemos creado la iniciativa ‘Los domingos comes sencillo, chuletón, cordero o cochinillo’ para que los ciudadanos puedan hacernos llegar a nuestros canales de comunicación (redes sociales y página web) una foto de la familia consumiendo ese tipo de productos, buscando incentivar y animar al consumo.

¿Los ibéricos también se están viendo afectados por la delicada situación de los mercados ante la pandemia?

Está pasando lo mismo. Las partes que se consumían en la restauración tampoco tienen salida. También tengo que decir que hay sectores que intentan hacer el agosto porque como todo el mundo entiende. Por ejemplo, un ibérico que se mata hoy, las partes que se van a curar, saldrán al mercado muchos meses después, en caso del jamón hasta 26 meses después. Es injusto decir que no te puedo pagar ahora un cerdo porque estamos en crisis y no se consume… no si no se está consumiendo lo de ahora, el cerdo que me estás comprando se va a consumir dentro de dos años, entonces tampoco está justificada la bajada o la parte de especulación hacia estos productos.

Con los datos y el análisis de la situación ¿Estudiáis retomar o entablar contacto con los diferentes Gobiernos cuando todo esto termine?

Ahora lo que tenemos claro es que trabajamos y trabajaremos codo con codo junto a todas las administraciones como venimos haciendo, es lo fundamental ahora. Pero vamos a pedir que nos ayuden donde vemos que no somos lo suficiente para salir adelante. Nos preocupa la reforma de la PAC que con la situación suponemos que se va a demorar un poco, aunque espero que no llegue a peligrar esta ayuda. Estaremos muy atentos a como se va a negociar el marco presupuestario y que recorte le van a aplicar si es que se lo aplican.

Hablabas de la PAC y la importancia de esta ayuda para todos. ¿Desde ASAJA también ofrecéis facilidades en su tramitación durante esta situación?

Lo que queremos es agilizarlo lo más posible porque cuando más se tarde en mover las solicitudes más se va a tardar en cobrar por parte de todos los solicitantes, lo que podría suponer que algunas explotaciones se queden por el camino. Si no tiene la disponibilidad, porque muchas se tramitaban a entidades financieras, ASAJA dispone de la infraestructura para poder dar agilidad a las solicitudes. Pido a todos que no lo dejen para el último momento porque se van a general acumulación y problemas, que provocaran retrasos en el pago con seguridad.