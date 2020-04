Carta al Presidente del Gobierno

Señor Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España por la gracia de una Moción de Censura y luego con el apaño de nacionalistas, comunistas, independentistas, bildus, mareas etc, etc… osea los que quieren destruir la nación que “aun” llamamos España.

Le agradecería que nos dijera a los españoles LA VERDAD, ¿cuantos han muerto por la peste del covid-19? señor Sanchez no lo está haciendo. Mintiendo cree que no los traslada a la Arcadia. Supongo que cuando aclaré lo que signfica Arcadia, a usted le tocaba prédica desde el pulpito y no se enteró.

Arcadia, fue una región de la antigua Grecia. Con el tiempo, se ha convertido en el nombre del país imaginario donde no ocurren desgracias... Su nombre creo recordar significa: el pastor valiente, hombre tranquilo que toma los acontecimientos con mucha calma. ¡Y con tanta calma los toma Don Pedro! Hoy he tenido que acudir a Urgencias, mi sorpresa, no había test para diagnosticar con certeza si he sufrido el covid-19 o lo estoy anidando. El disgusto me sobresaltó, cuando a los 2 médicos que me atendieron no se las había hecho el test.

Por su mala gestión Sánchez va tener que dar cuenta ante todos los españoles. No nos vale el sermón dominical y cansino desde la tribuna, se ovilla, envuelve en mil capas para no contestar a los periodistas. Debería explicar el señor Simón que lo que nos está devorando no es un bicho, ni una lechuga, ni un animal… no es nada, ni carne ni pescado, porque no cumple las mínimas funciones básica de todo ser vivo, lleva conviviendo con el hombre 35 millones de años, cambia de camisa y se adapta…a la nueva vida. Recibe el nombre tan rimbombante –este no va vacio -como sus grandilocuentes y pomposas frases- “ desescalada , plan para la Transición es el Estado intermedio entre uno más antiguo y otro al que se llega mediante un cambio. (RAE) hacia la Nueva Acaba de aparecer (RAE) Normalidad Aquello que se ajusta a norma o características habituales.( RAE) ¡Ve como se lía! Es contradicción tras contradicción. Piense un poco o lea mejor lo que puso en la homilía. El sars-cov2, recibe el nombre de corona por el halo que desprende a su alrededor, visto solo a través del microscopio electrónico.

¿Por qué mintió a los sanitarios al decirles que estarían protegidos y tenemos el mayor número de muertos y contagiados del mundo?

¿Y que nos cuenta sobre la compra de material fraudulento a intermediarios socialistas o a proveedores investigados por sobornos?

Miente a la OCDE dando datos falsos sobre los test.

Necesitamos que sanitarios con una disposición heroica y protegidos al máximo, hagan autoxias, entonces sabremos “algo” para actuar contra la peste, de momento damos palos de bastón blanco. Habla de descaladas -precioso nombre- Y no puede garantizar cuántos asintomáticos van a salir a tomar la caña, el vermut o el chato.

No dice la verdad cuando data los decesos, según el Instituto Carlos III podrían ser más de 47.000, ¿a qué espera para declarar YA luto nacional? ¿Miente a las autonomías cuando les imputa falsos recortes? Hable con los Presidentes Autonómicos, con los empresarios, con los agentes sociales, con los economistas, con verdaderos virólogos y escúcheles por favor. Abandone sus cansinas tertulias dominicales.

Gracias por prestar atención a una ciudadana que sigue con brotes de… ¡vaya usted a saber!