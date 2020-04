De paseo por Bulgaria, con Violeta Boncheva

Violeta Boncheva, poeta y traductora búlgara

No pareciera encontrarme confinado a orillas del Tormes. En primer lugar, porque salgo a mi balcón y tengo al literario río a poco menos de 10 metros. Más allá una isla y, en lontananza, verdes campos en una colina donde ya ve alguna que otra construcción.

Cierto que no salgo de casa, aunque a diario paseo por el mundo entero, principalmente por esas tierras del delirio de mi América Primera. Y es que no faltan muestras de compañerismo, de amistad, de generosidad… para pasear juntos, al menos desde las letras.

Ayer me llegó un correo de la destacada poeta Violeta Boncheva, traductora y profesora búlgara, quien vive en su ciudad de nacimiento, Stara Zagora, y desde allí ha versionado la poesía de buen número de poetas en lengua castellana, entre ellos la de Pedro Salinas. En su misiva, me comentaba que varios periódicos y revistas de su país se habían hecho eco de la publicación del ‘Libro de las Respuestas’ (Betania, Madrid, 2020), entrevistas que me hicieron y que fueron seleccionados por ella. Aquí uno de los enlaces, en noticia firmada por la periodista Rositsa Rancheva:

С две артистични събития писателката Виолета Бончева посреща Великден – Долап БГ

Y lo entrañable de este paseo por Bulgaria es que la noticia del libro también va acompañada por el nuevo poemario de Violeta Boncheva, titulado „Подари ми цвете“(Dame una flor). Ya leeré textos de esta joya, cuando tenga alguna traducción a nuestro idioma. Mientras, aquí expongo su cubierta.

Gracias, expreso públicamente a Violeta Boncheva, por su exquisita labor de selección de las entrevistas. Ella mismo lo resume así, tras el prólogo firmado por el poeta Juan Carlos Martín Cobano:

EXPLICACIÓN

(Entrevistas de A. P. Alencart 2011-2019)

Desde 2011 conozco la excelente poesía de Alfredo Pérez Alencart. Ya entonces comencé a traducir poemas suyos, cincuenta de los cuales fueron publicados en su Antología Búlgara / българска Aнтология, que apareció en Sofía el año 2013, editada por Fakel.bg, dirigida por Rumen Leonidov. Antes, en 2012, había enviado mi aporte al libro Arca de los afectos, con el que se le rindió homenaje por sus cincuenta años. Después he seguido traduciendo y publicando sus poemas en mi país, tanto en periódicos literarios como en revistas, entre ellas Voz literaria, coordinada por Jordan Atanassov. Y no sólo eso. También sugerí su nombre al poeta Antov Baev para que fuera invitado especial del Festival Internacional de Poesía ‘Orfeo’-Plovdiv 2018, evento realizado para celebrar su designación como Ciudad Europea de la Cultura 2019.

No quiero extenderme en estos antecedentes, pues son muchas las colaboraciones que he realizado con este notable poeta, pero también generoso coordinador de proyectos poéticos de dimensión internacional.

Sí deseo explicar el por qué de esta selección. Creo importante tener reunidas cincuenta y tres entrevistas suyas, porque en ellas se podrán encontrar las múltiples claves poéticas y biográficas de un autor al que valoro. Desde 2011 fui guardando enlaces y copias de los reportajes que han hecho a Alfredo Pérez Alencart. Unas veces las leía en los Boletines Poéticos que suele enviar regularmente; otras buscando en la Internet o recibiéndolas directamente del propio poeta, extrañado por mi particular interés en leer sus respuestas. Hay más entrevistas, también en audio y televisión, pero por motivos de espacio he elegido las que ahora propongo.

También quiero agradecer al poeta Felipe Lázaro, editor de Betania, por haber accedido a publicar este atractivo Libro de las respuestas. Lo mismo al poeta Juan Carlos Martín Cobano, por prologar lo que he seleccionado.

VIOLETA BONCHEVA

Stara Zagora, 22 de febrero de 2020

***

En este paseo imaginario que hago por la calles de Stara Zagora, escucho a mi amiga Violeta (ВИОЛЕТА БОНЧЕВА) recitar a sus vecinos un poema de АЛФРЕДО ПЕРЕС АЛЕНКАРТ:

ИСПАНИЯ

Да кажем,

че обитаваме една тлееща земя,

наречена Поезия,

която също е Глас

и жив плод,

кълн,

който всеки ден хората откриват

да расте пред погледа им

или, звучейки като влюбена цигулка,

чиито ноти обикалят

по света,

вече готови думи,

за да са слънце

в нашия живот.

Да кажем,

че в началото бе Поезия

и тя ни храни,

и ни докосва,

и така минават две петилетки,

или хилядолетия.

(На Уго Мулейро, Буенос Айрес)

Nada entiendo pero todo lo siento, como comprenderán. Y claro, debo corresponder a la traductora y a sus vecinos. Y leo:

LA POESÍA ALCANZA

Digamos

que habitamos una tierra ardiente

llamada Poesía,

que también es Voz

y es fruta viva

y es tallo

que a diario la gente descubre

creciendo ante sus ojos

o sonando cual amoroso violín

cuyas notas ruedan

por el mundo,

ya hechas Palabras

para ser sol en nuestras vidas.

Digamos

que en el principio era la Poesía

y que esta nos nutre

y nos alcanza,

así pasen dos lustros

o dos Milenios.

(A Hugo Muleiro, en Buenos Aires)

Salvo ella, nada entienden, pero sienten.

Y vuelvo dar las gratitudes a una poeta generosa llamada Violeta Boncheva, quien desde hace años viene haciéndome pasear (a través de mi poesía) por calles y ciudades de Bulgaria.