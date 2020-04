Covid-19: ´culpas y soluciones´

Ahora toca remar juntos. Pues es una gran deslealtad negarse a pactar –o al menos reiniciar conversaciones- en estas graves circunstancias para alcanzar el respaldo de todos para la reconstrucción económica y social del país. Sin embargo, debe haber prioridades en la resolución de la crisis sanitaria y socioeconómica.

¿Quién tiene más culpa en la emergencia sanitaria y socioeconómica del coronavirus? A ´guantazos´; así andan la mayoría de nuestros políticos y medios de comunicación. Muchos de ellos buscando rentabilidad política y electoralista, como buitres carroñeros que sobrevuelan alrededor de los fallecidos por la Covid-19. En España, para tumbar al Gobierno, la derecha y ultraderecha instrumentalizan a los muertos. Es ruin esta postura porque “con ello están eludiendo su parte de responsabilidad en la gestión, exagerando los errores ajenos y escondiendo los propios”.

Los políticos del PP y Vox especialmente, ¿tienen conciencia de la deshonestidad que acarrea ´calentar´ los ánimos, vilmente, a la sociedad en un momento como este? ¿Solo se le pueden pedir responsabilidades al Gobierno de coalición, pero a ellos, no? No es creíble que la oposición parlamentaria española no tenga alguna obligación o compromiso ante la ciudadanía “¿Con qué guantes y mascarillas nos defenderemos de este virus del enfrentamiento político envilecido?”

España es un Estado descentralizado y las competencias en Sanidad están transferidas. Son las comunidades autónomas las que tienen esas transferencias desde hace mucho tiempo. Y en Madrid, por ejemplo, el PP gobierna desde hace 25 años.

Y en ese sentido, en el Congreso se oyeron duras críticas contra los peperos: “Ustedes, el PP sobre todo de Madrid con la presidenta Ayuso, no adelantaron nada de esta pandemia. Si es que habían visto tan claro que llegaba esta crisis sanitaria, no fueron más precavidos que el Gobierno ni para comprar material y recursos ni para tomar medidas sanitarias”. Pero sí se espabilaron los populares en realizar brutales recortes de la Sanidad Pública, en privatizar muchos de sus servicios, y en aceptar donaciones –limosnas– de amiguetes a los que interesadamente les hacen beneficiosas rebajas fiscales de impuestos.

Por cierto, el 4 de marzo, el Gobierno de coalición, a través de su ministra de Trabajo Yolanda Díaz, publicó un protocolo para las empresas y trabajadores contra el coronavirus. Entonces, la patronal y sindicatos, más algunos partidos políticos (PP y Vox), la criticaron de ´alarmista´, ´oportunista´ y que ´actuaban de forma precipitada´. Y ahora, muchos de estos, alzan las voces acusando al Gobierno de actuar tarde ante la Covid-19 ¡De risa o de hipocresía!

No se puede combatir una pandemia de este calibre con banderitas, pulseritas, caceloradas, himnos, ciberbulos y patrioterismos de hojalata. Y encima, el PP y Vox andan quemando todos los puentes de entendimiento con el Gobierno y poniendo piedras en el camino de ir juntos hacia la recuperación del país. El fariseísmo de estos dos partidos es más que evidente. En las comunidades que gobiernan –solos o en coalición– también ha habido errores, gestión deficiente y opacidad informativa de la epidemia. El líder opositor, Casado, cuestiona continuamente las cifras de fallecidos que ofrece cada día el Ministerio de Sanidad, como si fuera un abyecto engaño adrede de Pésanchez. Y es más, de esas bancadas del ´trifachito´ salió la acusación morbosa de “ustedes están convirtiendo a España en un gran tanatorio”. Pero esos datos, no homogéneos, se los pasan al ministro de Sanidad los presidentes de Autonomías, incluidos los del PP.

El Gobierno debe reconocer –humildemente– que ha cometido fallos en los trámites sanitarios y en el contro­l policial de la pandemia. A veces existía desorientación por parte de los expertos y del Gobierno en comunicar a los ciudadanos las normativas del Estado de Alarma.

Ahora toca remar juntos. Pues es una gran deslealtad negarse a pactar –o al menos reiniciar conversaciones- en estas graves circunstancias para alcanzar el respaldo de todos para la reconstrucción económica y social del país. Sin embargo, debe haber prioridades en la resolución de la crisis sanitaria y socioeconómica. En primer lugar y urgente, fortalecer nuestro sistema de Salud Pública. No se pueden `tocar´ todos los temas a la vez. Ni deben exigir continuamente que el Gobierno, en esta situación tan crítica, se ocupe de todo con la misma intensidad y eficacia. Están sobrecargados, diezmados de personal administrativo. Un Ejecutivo con exceso de trabajo que se está viendo obligado a decidir en condiciones trágicas e inmersas en la incertidumbre constantemente. Como casi todos los que en esta pandemia están luchando en primera o segunda línea.

Y precisamente Teodoro G. Egea, secretario general del PP y paladín de los insultos y revienta consensos, además de ser el campeonísimo mundial de lanzamiento de pipos, es un experto en enfervorizar a sus tropas contra Pésanchez y Piglesias, sobre todo. Si el Gobierno da explicaciones e informa –a través del Comité Científico y Técnico y de la comparecencia de ministros y del presidente–, eso mismo es propaganda socio-comunista. Pero si no lo hace, es que están coartando la libertad de expresión e información y practicando la opacidad democrática. Anda ahí, Teo Egea…