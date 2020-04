El diálogo de dos perros, en tiempos de confinamiento.(Dedicado a los niños que acaban de recuperar las calles)

El Terrier: Lolo, no me apuesto nada pues estos charros están cada día más raros y me espero cualquier cosa de ellos…salvo que cambien su ruta de paseo…

El Terrier: Lolo, no me apuesto nada pues estos charros están cada día más raros y me espero cualquier cosa de ellos…salvo que cambien su ruta de paseo…