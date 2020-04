Iker Casillas se acuerda de La Alberca para defender la vida en el medio rural

El portero con el que España ganó el Mundial de fútbol, Iker Casillas, ha defendido en las redes sociales la vida en el medio rural. Para ello, ha publicado una foto suya en La Alberca, al tiempo que recordaba lo bien que lo ha pasado en sus visitas a esta localidad de la Sierra de Francia. Esta es la publicación de Casillas en Facebook y en Instagram:

Esos días en La Alberca. Qué bien lo pasamos! Comidas y cenas de homenajes puros! Platos de judías y listo para repetir. Un chuletón que no entraba en el plato. Esa ensalada del huerto de la mañana. Ese toque de vinagre y unos tomates. El encanto que se respiraba. Mi pregunta es fácil: y lo rural? Qué leches pasa con lo rural? Qué no se pierdan los pueblos! Qué no de pierda nada de nada! 🐎🐮🐖🐑🐏🐐 #buenasnochespueblos 🏔