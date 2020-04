Leer con el oído: historias contadas

En estos días difíciles para nuestra sociedad, para tratar de amenizar la cuarentena (y para la vida en general) nos parece que los audiolibros son una gran alternativa.

¿Cuántas veces te has visto en situaciones de poder tener y/o sacar un libro para poder leer pero no has podido por diferentes razones? Los audiolibros tienen muchas ventajas como: escuchar en cualquier momento tu “audiolectura” preferida mientras caminas, conduces, cocinas, haces deporte o descansas en el sofá; es mucho más rápido escuchar que leer; su coste es menor que el de un libro; su accesibilidad para aquellas personas que tienen dificultades con la lectura o para quienes están aprendiendo un nuevo idioma, etc.

Hoy en día existen muchas plataformas, apps y páginas web para descargar audiolibros gratis, pagando una tasa mensual o comprando el audiolibro en sí. En nuestro artículo de Salamanca rtv Al Día queremos compartir algunas. No queremos entrar en el debate de si es mejor escuchar que leer, primero porque no es lo mismo y segundo porque la lectura en papel es algo difícil de sustituir y ni se pretende. Simplemente es otra manera más de lectura dentro de todas las posibilidades que esta nos ofrece para todas aquellas personas que prefieren historias contadas.

Ilustración Noah Woods.

eBiblio servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos en línea ofrecido a través de las bibliotecas públicas españolas, coordinado e impulsado por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con los Servicios de Bibliotecas de las Comunidades Autónomas. Cuenta con una extensa colección de libros, revistas y audiolibros (narrados por profesionales respetando la versión integra de la obra escrita) para usuarios de bibliotecas públicas, tanto novedades editoriales como clásicos, así como obras de interés general, incluyendo títulos de ficción y no ficción para público adulto e infantil.

Plataforma Audible Stories de Amazón que cuanta con más de 180.000 archivos de audio, a lo que poder acceder gratuitamente durante un mes de prueba. Pasaso ese mes se deberá abonar una cuota para poder seguir accediendo a los libros. Además, para este tiempo de cuarentena pone a disposicion de famlias, niños y jóvenes una selección de audilibros gratuitos para todos los gustos y culquier dispositivo (móvil, tablet y ordenador).

Sono libro: Portal de audiolibros dramatizados, con música y efectos especiales, listos para su descarga que cuenta con una sección donde poder descargar audiolibros de manera gratuita. También se puede acceder desde ivoox.

Librivox: Biblioteca digital en línea, con obras de domino público, en formato audio y gratuitos creada por lectores -siempre voluntarios y de distintas partes del mundo- que graban su propia lectura en voz alta, creando así el audiolibro.

Loyal Books: Página que contiene acceso a libre descarga de libros y audiolibros de dominio público. En ella podemos encontrar libros en unos 20 idiomas diferentes. Los libros están agrupados en géneros e idiomas.

Archive: Biblioteca que ofrece no solo más de 11.000 audiolibros de obras de dominio público sino también millones de libros, películas, software, música, sitios web... Y cuenta, además, con grabaciones de antiguos programas de radio y lectura de noticias alternativas, entre otras cosas.

Audimol: con más de 1.000 audiolibros desde clásicos, hasta ayuda, empresas... disponibles para su descarga.

Audioteka: Web para descargar con una pequeña diferencia respecto a las ocmentadas: se puede escuchar gratuitamente losprimeros 5 minutos e, inluso, una parta mayor parte del libro, pero no completa antes de comprarlo.

Ilustración Guridi.

Soraya Hg.

