“Usted es vicepresidente del Gobierno y es culpable de todo”, ha acusado Egea a Iglesias, vestido con americana de moderado, “A usted se le recordará por poner la ideología por encima de la salud de los españoles” Egea en el turno de réplica ha insistido en que la actuación del Ejecutivo ha pecado de “irresponsabilidad y negligencia. Lo vi conmovido por Excalibur, el perro del Ébola, pero ni un solo gesto por los miles de españoles muertos” Ni ustedes ni sus ministros/as.

Iglesias le ha instado a “reflexionar al PP” como principal partido de la oposición y ha reclamado una actitud “constructiva”. “Le pido asumir como mínimo común denominador la Constitución Española” ¿se ha atrevido Iglesias a decir tamaña barbaridad, un día después de verter ataques contra la misma Jefatura del Estado?

Señor Sánchez e Iglesias, la vergüenza es el sentimiento de pérdida de dignidad. "Deberían sentirla por comportarse de forma tan miserable. España está de luto, son casi 20000 familias las que han perdido un ser amado, que no han podido dar el último adiós, hacer duelo, llorar, abrazarse entre los deudos. Sí, Sánchez, vestimos duelo mientras usted sigue con su corbata roja. Lloramos, sí, lloramos con las familias que han perdido uno o varios de sus miembros, solo la fe en el Más Allá es el consuelo para sus hijos.

Gabriel Celaya, poeta español, decía “lo social –en lo que ustedes se apoyan- no es en realidad más que un eufemismo para designar esa mezcla de indignación, asco y vergüenza que uno experimenta ante la realidad en que vive” ¡Menuda realidad si tuvieran sentimientos!

Ustedes son el verdadero virus, llenos de odio y rencor, hace años 83 años se llegó a la confrontación entre españoles, por la mezquindad y el pucherazo de unas fraudulentas elecciones. El caballo ganador había sido “la monarquía” ¿es eso lo que buscan? Nada es eterno, no lo olviden, y las familias de fallecidos piden responsabilidad.

En principio buscaron la lucha de clases, Iglesias viviría en Vallecas, piso de 40 metros y feliz igual que una perdiz. Atrás quedaron sus falsos convencimientos, ya pertenece a LA CASTA, luego la cogieron perra, con la lucha de sexos, más tarde, los hijos (Celaá) no son de los padres, pertenecen al Estado ¿Qué se proponen un estallido final?

España tiene un grave problema -a parte de la terrible peste- son ustedes, han mentido a todos los españoles. Nunca pude imaginar que había en mi nación tanto parafilico: consentidores, masoquistas, dacrifilios, harpaxofilios. Creyeron cuando el gobierno –dijo- comprar 4 robots para hacer 80000 test contra el corona, lejano queda el 24 de marzo. ¿Donde están los 4 robots del desgobierno sanchista? A día de hoy 15 de abril, las farmacias no están surtidas de mascarillas, siguen faltando EPYS, guantes, gafas,calzas. El empresario debe comprar los test para que sus empleados trabajen en las menores condiciones sanitarias. Lo hacen encantados ¿dónde? No señores el lobo feroz no es el empresario, sabe que si el trabajador está sano, rinde y sí rinde todo va bien para la empresa y los empleados. ¿Saben que les queda?… bajar la trapa, me temo que eso va suceder con miles de PYMES.

¿No va dimitir nadie del gobierno del Sánchez y Podemos? Cada día que siguen ustedes, las vidas, como el trigo maduro… Animo progres españoles-bolivarianos, falta poco para los 20.000 decesos