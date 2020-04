La Subdelegación del Gobierno dice que se puede ir al huerto “si es una actividad profesional y asociada a una cuestión económica”

Martes, 14 de abril de 2020

Agricultura, por el contrario, no valora si un huerto es de ocio o no, y se coñe al RD 463/2020 advirtiendo de que se trata de una actividad no limitada

Tras la información publicada por este diario en relación a que el Ministerio de Agricultura permite el cultivo de huertos por parte de los vecinos en sus municipios de residencia habitual, desde la Subdelegación del Gobierno de Salamanca matizan su posición y quieren “dejar claro que la actividad en los huertos está permitida si es una actividad profesional y asociada a una cuestión económica. Nada de huertos de ocio”.

La información a la que ha tenido acceso este diario corresponde a una comunicación entre el Ministerio de Agricultura a una consulta realizada por una Subdelegación del Gobierno planteada a su vez por un ayuntamiento al respecto. En ese documento interno, que no ha podido publicarse para no comprometer a la fuente, el Ministerio señala que “se trata de una actividad que no está limitada por el RD 463/2020, de 14 de marzo, de declaración de estado de alarma, y que por tanto puede desarrollarse, aunque con sujeción a las medidas generales de prevención sanitaria y sin que pueda constituir subterfugio para la elusión del régimen de restricción a la movilidad ciudadana”, en cuyo caso podría ser constitutivo de sanción por incumplir el estado de alarma.

En ningún caso Agricultura entra a valorar la actividad profesional de su propietario y en contestación a otras consultas formuladas, se ciñe al texto del Real Decreto sobre el estado de alarma. El RD 463/2020 de 14 de marzo, en su artículo 7.1.a establece que durante la vigencia del estado de alarma las personas podrán circular por la vía pública para la “adquisición de alimentos”. Además, el artículo 15.1.a. sobre las ”Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario”, establece que: Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción…”.

Es más, contrariamente a lo que defiende la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, según la información ofrecida por la Cadena SER, la Subdelegación del Gobierno de Zamora tiene un criterio bien distinto. Según esta información, como otras que circulan en el ámbito informativo digital, “en este tiempo hemos constatado en los pueblos el temor a ser sancionados por trabajar en las huertas, justo en una época en la que es crucial preparar la tierra para la siembra o plantación de los productos de temporada, desde patatas a cebollas o garbanzos. Este temor de los vecinos lo hemos trasladado a la Subdelegación de Gobierno, y nos transmiten que la actividad ordinaria en la preparación y trabajo en el campo, incluidos los huertos, está permitida. No hay problema con ello. Lo que sanciona la Guardia Civil, precisan, es el uso y abuso de la huerta como excusa para salir de casa varias veces al día a hacer supuestas labores parciales que o no son necesarias o se pueden hacer de una vez.

Se sanciona, pues, el abuso, como ocurre con los que aprovechan la excusa de la compra para ir 4 ó 5 veces diarias al supermercado. O sea que, como en todo, nos dicen, se puede trabajar el campo y las huertas, pero con sentido común”.

Así las cosas, la Subdelegación de Salamanca entra en un auténtico ‘berenjenal’ al valorar si un huerto es de ocio o no por el hecho de que su propietario tenga una actividad distinta a la de agricultor o incluso esté jubilado, pues no tiene en cuenta que un huerto contribuye siempre, en cualquiera de las circunstancias profesionales o económicas que tenga su propietario, al abastecimiento de productos alimentarios a su propietario y familiares, cuando no a muchas más personas de su entorno.

Documento interno de la Guardia Civil enviado a cada puesto

De acuerdo a lo trasladado por varios alcaldes a este diario, la Guardia Civil tiene instrucciones de sancionar a aquellas personas que acudan a trabajar el huerto, según el comunicado que se emitió a cada uno de los puestos de la provincia.

En ese documento interno de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, y al que ha tenido acceso LAS ARRIBES AL DÍA, en su último párrafo, se informa de que “en los últimos días se está incrementando la problemática sobre el personal que pretende acudir a los huertos que suelen cultivar. En este sentido debe entenderse que salvo que sea una actividad profesional y que el destino de lo recolectado sea entrar en le circuito comercial de productos de alimentación, no se trata de una de las actividades autorizadas, a pesar de que algunos ayuntamientos hayan publicado bandos u ordenanzas regulando esta materia, para lo cual se entiende que las autoridades locales no son competentes”.