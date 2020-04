Reflexiones de un confinado

Es muy fácil protestar por el funcionamiento de un gobierno, de un estamento oficial o público. Basta con abrir la boca y decir lo que pensamos… Es muy fácil quejarse por la manera en la que se crean las empresas y sus comportamientos. Basta con abrir los ojos y reparar en lo que vemos… Es muy fácil criticar y juzgar la actitud de nuestro jefe. Basta con abrir los oídos y escuchar la forma en que nos habla… Es muy fácil lamentarse del comportamiento de nuestros compañeros y vecinos. Basta con estirar el brazo y señalar sus errores y defectos… Sobre todo esto es mucho más fácil, cuando por el camino, no tenemos ni ponemos argumentos, ideas, ingenio y capacidad de respuesta, menos aún si no puedes demostrar el porqué de tu queja.

Es tan fácil protestar, quejarse, criticar, juzgar y lamentarse que todos sabemos cómo hacerlo. Basta con adoptar el rol de víctima y creer que el mundo es un lugar injusto, en que la culpa de nuestros conflictos y sufrimientos la tienen los demás. No en vano existe una ley en psicología que afirma que “lo externo es siempre un reflejo de lo interno, pues lo que se observa es en realidad una proyección del observador”.

Lo reconozcamos o no, somos co-responsables de que la economía sobre la que se asienta nuestra existencia sea tal y como es. De hecho, con nuestra manera de ganar, de gastar, de invertir y de ahorrar dinero apoyamos y validamos el capitalismo cada día. No es la tierra lo que pisamos, sino un sistema monetario, donde por medio del capital las naciones y los seres humanos estamos interconectados. Si ustedes observan ahora mismo, que nos encontramos inmersos en esta atroz pandemia que sacude al mundo, cada gobierno, en el mundo aunque les preocupe en gran medida la salud de sus conciudadanos, valoran en la misma forma como la economía del país, pueda al mismo tiempo no verse seriamente perjudicada, y se extienda al mismo tiempo otra pandemia cruel, en este caso de la economía y la industria, que rebaje aún más la capacidad global, y donde puedan verse afectados, aquellas formas de vivir, que se habían conquistado con no poco esfuerzo, y capacidad de sacrificio, sobre todo en aquellos, que pusieron la vida y las bases para que hoy se sustentara el nivel de vida y comodidad.

Con respecto a las empresas, si no fuera por ellas no habría empleo. Y sin éste, careceríamos de ingresos con los que cubrir nuestras necesidades más básicas. Más allá de cuáles sean nuestras circunstancias sociales, económicas, políticas y creencias, fichamos cada día en el trabajo por elección propia. Además mediante el consumo diario de productos y servicios permitimos la subsistencia de miles de compañías. Es cierto que vivimos condicionados por la publicidad y el marketing, pero nadie nos apunta con una pistola para saciar nuestros caprichos y deseos. En cuanto a nuestras relaciones laborales, solemos quejarnos del trato recibido por parte de nuestro jefe y compañeros- y casos habrá legítimos, no se pone en duda- como tampoco el egocentrismo, que nos lleva a victimizarnos cuando estos nos presionan y nos faltan el respeto. Pero: ¿no es cierto que en ocasiones tratemos a otras personas de la misma manera?. Lo curioso es que cuando presionamos y faltamos al respeto a los demás, siempre encontramos una razón que lo justifique. Al vivir de forma inconsciente, en demasiadas ocasiones, no nos damos cuenta de que “vemos la paja en el ojo ajeno sin reparar en la viga que hay en el nuestro”.

A partir de ahí, comienza un proceso de aprendizaje, de evolución personal, de toma de conciencia y de responsabilidad que pasa por responder a través de la propia experiencia las tres grades preguntas existenciales: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y ¿Hacia dónde vamos?, porque el sentido de la vida no alude a los sentimientos sólo, sino a la dirección que decidimos darle. ¡Vamos digo yo!..

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías