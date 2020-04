Muere el arquitecto Pablo Puente Aparicio, miembro del Centro de Estudios Bejaranos

Pablo Puente Aparicio in memoriam Esta tarde de Sábado Santo el Centro de Estudios Bejaranos ha sufrido una gran pérdida. Se nos acaba de marchar el conocido arquitecto Pablo Puente Aparicio, nuestro compañero en estas tareas culturales. No lo esperábamos y nos cuesta mucho creer que Pablo no volverá a nuestros plenos y que ya no podremos disfrutar de su agradable y siempre enriquecedora charla. Residía en Valladolid, aunque estaba muy unido a nuestra tierra por razones familiares, especialmente a Candelario, siempre presente en sus libros, en muchas de sus obras y en las exposiciones que allí organizó. Además de arquitecto era licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y desempeñó una amplia labor profesional y docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de aquella ciudad. Ocupó cargos relevantes, como el de presidente de la delegación de Valladolid del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en los años 80, siendo también vocal de la Comisión gestora para la formación del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León y otros muchos puestos que sería prolijo enumerar. Dentro de su labor en el mundo del arte y la cultura, intervino en 1989 en el primer proyecto de Las Edades del Hombre, que tantas obras de arte sacro ha dado a conocer al mundo. Poco después fue vocal de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid, por designación directa, en representación de centros docentes, asociaciones culturales, bibliotecas, archivos y museos. Además, fue académico correspondiente en Castilla y León de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y un largo etcétera, que se complementa con importantes galardones como el Premio ‘Racimo de Oro’ de Arquitectura o la Insignia de Oro del Colegio Oficial de Arquitectos de León. Pablo Puente era miembro numerario del Centro de Estudios Bejaranos, donde presentó en 2012 su discurso de ingreso La piedra profanada. Escultura en Béjar en el primer tercio del siglo XX. Hoy despedimos a un ilustrado compañero y a una gran persona, pero nos consuela saber que su legado permanece en sus numerosas obras y publicaciones. Centro de Estudios Bejaranos