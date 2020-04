Ocho muertos más por coronavirus en Salamanca, que supera los 1.900 infectados

Miércoles, 8 de abril de 2020

Castilla y León ha superado los 10.000 positivos confirmados de coronavirus, con 342 pacientes en la UCI, 1.028 fallecidos y 2.988 curados.

Salamanca ha sumado ocho muertos más por covid-19, con lo que el total de fallecidos en esta crisis sanitaria en la provincia charra es de 225. Además, pasa de 1.807 infectados por coronavirus a 1.915, al sumar 108 nuevos, y son 477 las altas médicas, según informaba esta mañana la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que avisaba que estas cifras subirán notablemente debido al incremento de test que se están haciendo en las residencias de mayores, entre otros lugares.

En cuanto a los sanitarios, hay 324 infectados (624 el día anterior) y 282 en aislamiento (561 en la tabla de ayer), como se puede ver en este gráfico:

Provincia Categoria Tests realizados Test con resultado positivo Profesionales en aislamiento Altas Salamanca Administrativo 30 14 13 1 Salamanca Auxiliares sanitarios 124 53 51 2 Salamanca Celador 43 14 14 0 Salamanca Enfermero/a 250 94 88 6 Salamanca Fisioterapeuta 7 4 4 0 Salamanca Médicos 264 99 74 25 Salamanca Otros 2 1 1 0 Salamanca Otros sanitarios 5 4 4 0 Salamanca Personal en formación 41 16 10 6 Salamanca Servicios de apoyo no sanitario 22 11 9 2 Salamanca Técnicos sanitarios 32 14 14 0 Total 820 324 282 42

Castilla y León ha sumado 477 nuevos casos confirmados de personas infectadas por coronavirus por lo que la cifra total asciende a 10.058, un 4,97 por ciento más que ayer, según los datos aportados por la Junta.

Además, el número de fallecidos en la Comunidad asciende a 1.078 personas, 50 casos más en las últimas horas, mientras que el número de altas alcanza ya las 3.242, de ellas 254 registradas también en las últimas horas.

Importancia del confinamiento

La Autoridad sanitaria recuerda la importancia de quedarse en casa y, en este sentido, hay que insistir en que los usuarios con citas programadas no urgentes en el ámbito de la Atención Primaria no deben acudir directamente a su centro de salud, ya que serán contactados telefónicamente por los profesionales sanitarios correspondientes para atenderles y valorar si es necesario o no que el paciente acuda a dependencias asistenciales.

Si así no les es indicado, el usuario no debe acudir al centro de salud.

Para la mejor gestión de esas citas desde Atención Primaria es fundamental que los datos de contacto de los ciudadanos estén actualizados; con este fin está disponible, tanto a través de la app 'Sacyl Conecta' como en la web de Salud Castilla y León https://covidapps.saludcastillayleon.es/COVI/datos-contacto la opción para modificar el número de teléfono y el correo electrónico.

La Gerencia Regional de Salud, en el marco del actual Estado de Alarma y de confinamiento social, facilita el acceso telemático, a través de la web de Salud Castilla y León o por medio de la app ‘Sacyl Conecta’, a las pautas de tratamientos orales de anticoagulación (Sintrom), al objeto, también, de evitar a los pacientes que precisan de esta información desplazamientos a sus centros asistenciales de referencia; también la dispensación, por medio de la receta electrónica, de los productos farmacéuticos con visado.

Los pacientes con medicamentos de dispensación hospitalaria los recibirán en sus domicilios, mientas que los tratamientos para pacientes crónicos se dispensan en las oficinas de Farmacia, habiéndose ampliado hasta dos meses la disponibilidad de estos fármacos.

La Junta facilita un sistema de auto evaluación sobre el estado de salud individual en relación con la COVID-19, consistente en un test accesible desde este Enlace al test de autoevaluación del COVID-19 y también en la app ‘Sacyl Conecta’.

Se recomienda a los usuarios de telefonía móvil el uso de esta aplicación, disponible en Android e IOS, que incluye alertas de todo tipo, en especial sobre el coronavirus y otro tipo de nuevos servicios no disponibles en la versión anterior (‘Sacyl Cita’).

Atención telefónica

La atención telefónica a los ciudadanos sobre el nuevo coronavirus continúa tanto en el ámbito de la Atención Primaria como a través del 900 222 000 sobre el nuevo coronavirus: en Atención Primaria hay que llamar al centro de salud correspondiente de cada usuario y elegir, tal y como se indica en la locución de inicio, la opción 0; y asimismo, el teléfono 900 222 000 de atención ciudadana sobre el nuevo coronavirus funciona las 24 horas del día.

La recomendación es que las personas con una situación clínica susceptible de la COVID-19 contacten a través de estas vías telefónicas antes de acudir a un centro asistencial.

Se ruega a las personas que contacten tanto a través de Atención Primaria como por el 900 222 000 que, por favor, no mantengan la llamada en espera, ya que complican la atención telefónica a través de esa vía; también hay que recordar que no es vía para solicitar, con carácter general, la realización de test de detección del SARS-CoV-2.