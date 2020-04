“Esta crisis demuestra la importancia de defender los productos nacionales”

Martes, 7 de abril de 2020

El cierre de la hostelería agrava la situación de las explotaciones que producen lechazo y tostones ante un escaso consumo a pesar de tener actualmente unos precios muy asequibles

Juan Luis Delgado es ganadero de vacuno de extensivo en Fuentes de Masueco, una pequeña localidad de la comarca de Vitigudino y desde donde llegó hace cuatro años a la Presidencia de Asaja Salamanca, un cargo al que se presentará a la reelección “si nadie está dispuesto a ocuparlo” a partir del próximo 8 de junio, una fecha que pende de cómo evolucione la crisis sanitaria y el estado de alarma por el coronavirus.

En su faceta de ganadero, Juan Luis Delgado confiesa que la aparición del coronavirus y el decreto de estado de alarma sanitaria poco ha influido en su actividad diaria, a excepción de algunas dudas que le asaltan como a la mayoría de los ganaderos y agricultores, autónomos e incluso empleados por cuenta ajena por cómo pueden actuar en situaciones determinadas sin infringir el estado de alarma y qué les depara el futuro ante la expansión del virus a terceros países y cómo influirá el cierre de fronteras al abastecimiento de algunos productos.

A título personal, “el coronavirus apenas está afectando en nada para los que sacamos animales añojos, de momento el mercado está bien, incluso la semana pasada hubo un boom de consumo, esta semana está un poco parado como consecuencia de lo anterior, el consumidor hizo acopio y esta semana ha aflojado el consumo de ternera”. Por el contrario, reconoce que dónde sí se ha notado un descenso ostensible de los precios es en los animales cuya carne va destinada a la restauración, como es el caso de las vacas y cuyos chuleteros se consumen en establecimientos dedicados a la restauración, además de otras partes del animal dedicadas a la elaboración de hamburguesas.

Lo que más está afectando a los ganaderos son las dudas que hay sobre los trámites administrativos y que resuelve en su mayoría el módulo ganadero, además “con el estado de alarma se suspendieron los plazos administrativos salvo las urgencias”, añade. Más difícil lo tienen las personas que no tengan internet o el módulo ganadero para gestionar la explotación, que deberán acudir algo más a las unidades veterinarias.

Otra preocupación es la confusión que existe sobre cómo actuar de acuerdo al estado de alarma, y que Delgado pone como ejemplo “si podemos ir el trabajador que tengo y yo en el mismo coche a la explotación”, especialmente después de conocer la advertencia que la guardia Civil realizaba a un ganadero por estar reparando una cerca que se le había roto “y se le advierte de que no puede estar arreglando la cerca, lo que me parece absurdo. El decreto deja claro que tenemos que seguir haciendo las tareas, y que es imprescindible seguir haciéndolas”.

Presidente de Asaja

Como presidente de Asaja, Juan Luis Delgado se muestra mucho más pesimista porque “hay sectores que la mayor parte de lo que comercializaban iba destinado a la restauración o comercio de turismo, me refiero a los corderos, tostones o chuletones, un tipo de carne que no es muy habitual en los hogares. Si las administraciones no ponen algún tipo de intervención, sobre todo lechazo y tostón, va a ver un problema serio. Creo que una buena medida será la congelación”.

En el caso de la producción de leche, “estoy trasladando a la Administración de que sean conscientes y a la industria que tenga conciencia y sigan produciendo” para evitar la situación de Portugal “donde están tirando ya la leche porque la industria ha cerrado. La producción de leche es muy delicada”.

Otro aspecto en el que trabajan desde Asaja es la sensibilización del consumidor para que cambie sus hábitos, “para que se consuma lechazo, que tiene un precio ridículo. Se está vendiendo a pérdidas, pero dentro de lo malo lo que pretendemos es que se siga sacando”. Se prevé que en este mes y medio se produzcan en Castilla y León unos 600.000 lechazos y 300.000 lechones, “y si no hay ese consumo de la hostelería, como no lo va a haber, pedimos la intervención de las administraciones para que se congele y sacarlo cuando el mercado esté estable, aunque sea a un precio más bajo, pero al menos para que no se arruinen los productores”.

Asimismo, Delgado insta a las grandes cadenas de supermercados a que compren productos locales “en lugar de importarlo de otros países” para evitar poner en riesgo la desaparición de las explotaciones agroganaderas y garantizar el abastecimiento en el futuro. “Si ahora mismo fuéramos deficitarios y dependiéramos de terneros países, con la perspectiva que hay de cierre de fronteras, entonces íbamos a tener un problema de enfermedad y de hambre. Esta crisis si algo está demostrando es la importancia de defender los productos nacionales”.

Actividad administrativa

Por otro lado, Delgado asegura que Asaja sigue prestando de forma regular sus servicios a agricultores y ganaderos, aunque sus 15 empleados realicen el trabajo desde sus domicilios. Respecto a la contratación de seguros, recuerda que se amplia el plazo para modificaciones hasta el 20 de abril, y que el seguro de no nascencia de remolacha se puede subscribir hasta el 30 de abril. Además, desde Asaja se facilita a los ganaderos la tramitación de la PAC.

Por último, recuerda la labor que está realizando Asaja para contrarrestar la propagación del coronavirus como la creación de un cuerpo de voluntarios para desinfectar con tractores las localidades que lo soliciten, un servicio gratuito al que se suma, a nivel nacional, la donación de toda clases de alimentos al hospital de campaña montado en el pabellón Ifema de Madrid, principalmente frutas y hortalizas.

Nota: esta entrevista fue realizada a finales del mes de marzo.