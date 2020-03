El Juzgado insta a la Junta a dotar de material de protección a los trabajadores del CAMP de Salamanca

Martes, 31 de marzo de 2020

Tras la demanda interpuesta por CCOO denunciando “la falta de material de protección necesaria como causa directa del número tan importante de trabajadores que se encuentran infectados por el virus o con síntomas compatibles con esa enfermedad”

La Junta de Castilla y León tiene que dotar a los trabajadores del CAMP de Salamanca de material sanitario de protección como mascarillas, gafas de protección, calzas, botas y mandiles impermeables. Así lo ha determinado el Juzgado de lo Social Número 2 de Salamanca tras la demanda interpuesta por CCOO. La sentencia, conocida en la tarde de ayer, “viene a dar la razón a la petición que CCOO venía planteando desde que se inició la emergencia por el Covid-19”. “La falta de material de protección necesaria es causa directa del número tan importante de trabajadores y trabajadores que se encuentran infectados por el virus o con síntomas compatibles con esa enfermedad (algunos de ellos se encuentran hospitalizados con cierta gravedad)”.

CCOO viene reiterando “la necesidad de afrontar esta situación en el CAMP de Salamanca, desde la perspectiva de que la mejor garantía para la protección de los usuarios es una correcta protección del personal que se encarga de su cuidado y atención. De ahí la petición de medidas concretas para la organización del personal: evitar la rotación de trabajadores y trabajadoras para que sean siempre los mismos los que atienden a los usuarios aislados; no se han establecido normas de organización para evitar la confluencia de los trabajadores y trabajadoras en el vestuario, pudiendo agruparse mucha gente en poco espacio”.



Por otro lado, en este centro, señalan desde CCOO, “se ha venido incumpliendo sistemáticamente diversas recomendaciones como que las estancias de la zona de aislamiento de residentes con sintomatología sean estancas, se encuentren en una zona no aislada ni señalizada ni tampoco está bloqueada. Los usuarios de la zona de aislamiento no permanecen en sus habitaciones, sino que están todos juntos, junto con el personal, en una sala de unos 20 metros cuadrados, sin garantizar la distancia mínima establecida. Tampoco se está realizando aislamiento de usuarios con infecciones respiratorias leves tal y como viene establecido en la normativa estatal”.

Desde CCOO “seguimos reiterando que la entrega, en cantidad suficiente, del material de protección individual (mascarillas, guantes, calzas…) es fundamental para prevenir los contagios, pero el resto de medidas de carácter organizativo son imprescindible para evitar o limitar el contacto. Es en este sentido donde en el CAMP de Salamanca aún falta mucho por hacer y el tiempo es mínimo, cuando no inexistente”.

CCOO “volverá a reclamar en todas las instancias a su alcance estas medidas de carácter organizativo para proteger la salud de usuarios y usuarias y trabajadores trabajadoras”.