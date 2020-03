CCOO solicita que se permita a los teleoperadores trabajar desde sus domicilios

Martes, 31 de marzo de 2020

El sindicato señala que si bien los call center no son esenciales, algunos de sus servicios sí lo son

Un Call Center no es un servicio esencial por si mismo, pero sí algunos servicios que estos prestan para algunas empresas que según el Real Decreto son esenciales. CCOO solicita que todas estas tareas auxiliares de trabajos esenciales se realicen en modo teletrabajo, priorizando así la seguridad de las plantillas.

Los call center prestan servicios auxiliares en campañas como: Teléfonos de urgencias y Administraciones públicas: 061; 112; 010; 016; Suministros (gas, Luz, agua ) Altas, bajas, facturas, averías; Telecomunicaciones (Orange, Vodafone , Telefónica etc.) Altas, bajas, averías, recepción en compras; Banca (Santander, BBVA, Caixabank etc.) Recepción, transferencias etc; Seguros (Caser , Mapfre, etc) Siniestros y prestaciones; Servicios Online de Alimentación (Carrefour etc.) Compra de alimentos incluidos aparatos electrónicos.

Todos estos servicios están considerados esenciales y son las empresas de Contact Center las que atienden los teléfonos de Atención al Cliente de todas ellas. CCOO solicita que todas estas tareas auxiliares de trabajos esenciales, se realicen en modo teletrabajo, y se evite al máximo posible su prestación presencial en las plataformas, priorizando de esta manera la seguridad de las plantillas.

Por otra parte, el sindicato entiende que los servicios de venta activa en emisión y la venta cruzada de productos no son servicios esenciales y, por lo tanto, no deben de prestarse en los centros de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el RD. Consecuentemente, a las personas que estén realizando esta labor de manera presencial en plataforma se les debe facilitar el teletrabajo. CCOO entiende que las personas que están desempeñando estas funciones a través del teletrabajo, pueden y deben seguir realizándolas.