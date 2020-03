La Junta espera la llegada de 50.000 pruebas de detección y pide a Sanidad contenedores y bolsas para residuos

Viernes, 27 de marzo de 2020

Los gerentes sanitarios pueden solicitar a los hoteles que habiliten espacios para el profesional sanitarios para que no vuelvan a sus casas

La consejera de Sandiad, Verónica Casado, ha informado este viernes de que se espera que en los "próximos días" lleguen a la Comunidad 50.000 pruebas de detección y pide al Ministerio de Sanidad que facilite contenedores y bolsas estancas ante el incremento de "residuos sanitarios".

Casado ha insistido en que desde la Junta se mantienen las compras al exterior y ha reiterado que, hasta el momento, se han gastado más de 12 milloes de euros. Así, ha detallado que los gerentes sanitarios pueden solicitar a los hoteles que habiliten espacios para el profesional sanitarios para que no vuelvan a sus casas, algo que desde la Junta se intetará que "esté listo lo antes posible".

En este sentido, Casado ha detallado que no se trata de hoteles medicalizados sino que se trata de profesionales que cuentan con equipos de protección individual y no están enfermas. "No son pacientes en los hoteles", ha aseverado.

En cuanto al material, Casado ha informado de que desde Castilla y León se ha solicitado al Ministerio de Sanidad que remita a la Comunidad contenedores y bolsas estancas ante el incremento de residuos sanitarios y ha avanzado que se ha remitido también un requerimiento para que la base militar Cid Campeador de Castrillo del Val (Burgos) para que ceda los respiradores que tienen en su poder.

Verónica Casado ha pedido también a las industrias de la Comunidad que, además del material EPI, trabaje en la medida de lo posible en la elaboración de respiradores, bolsas estancas y kits de detección molecular.

La consejera ha agradecido a la ciudadanía el uso responsable del teléfono 900 222000 porque la cifra de llamas ha bajado y ha insistido en que desde la Junta se mantiene la petición de voluntarios, ya que, hasta el momento se han registrado 2.413 propuestas.