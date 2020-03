Palabra de asno

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha salido en defensa del Gobierno de Sánchez quitando hierro a la estupidez del Ministerio de Sanidad -capitaneado por el filósofo Illa, que entiende de medicina lo mismo que un topo de luz- con su compra de test rápidos fraudulentos, Otra vez volvemos a vivir en el reino de la mentira. En principio eran 9.000 y ahora parece que son 50.000. Vamos chicos ¿a ver quién da más? Es de chiste, si no fuera porque los fraudulentos test condujeron a la muerte a cientos de personas

¿Quién es el impresentable de ZP que indica “mal de muchos consuelo de tontos”?“Son pruebas nuevas que se han estado homologando a toda velocidad y bueno… no digamos del material que todos los países están acopiando masivamente. Algún error tiene que haber». El terrible error y horror es que esos teses no fueran indicadores de inimbecilidad.Le aseguro que usted ganaba el Cum Lauden y sin fraude

Con usted empezó la crisis, de la cual aún no nos hemos recuperado. Recuerdo a la pizpireta Elena Salgado hablando de “brotes verdes” Jamás nacieron Elena, jamás, la helada de la ineficacia y el despilfarro no dejó que brotaran. ¡Ay de aquellos planes E, de los cheques para todos y para todo! Fueron una gobierno de necios, tal como está ocurriendo hoy en día, entonces jugaron con la economía, hoy son vidas que se nos van de las manos por falta de material sanitario, gorros, gafas, guantes, calzas, mascarillas, batas, buzos. Las que compran no sirven para ¡naaa! Son tan fraude, como ustedes, otra vez volvemos al “reino de la mentira” .O no tenían el logo CE, o se lo pintaron de prisa y corriendo con tinta imborrable.

¿Recuerdan la ministra Salgado? la muy zote, no supo o engaño dos veces, la famosa frase “Los brotes verdes” aquellos que nunca nacieron el frio helado de los Planes E, los cheques para todo…no los dejaron si asomar la cabecita. Esa frase señora, usted la copio del Ministro de Economía y Hacienda en el Reino Unido, pronunciada durante la recesión de 1990-1991 “Norman Lamon” El palabro fue la causa de ser acusado de insensibilidad hacia el pueblo que sufría. Elenita, que había superado la prueba de Primaria, recordó aquella tarde y dijo -la voy a decir y quedo…¡de rechupete!

—Niños, hoy vamos a saber que es una metáfora

—Yo lo sé seño, yo lo sé seño...

—Elenita ¿Qué es?

—Señorita, metáfora es aquella palabra que utilizamos para difundir una mentira y para, para… -respira agitada por la carrerilla que había cogido- que otros la crean y cuantos más la crean mejor, mucho mejor.

—Perfecto señorita Salgado, usted llegara a política.

¡Rediez si llego la tía! la profe era vidente.

Siempre he creído que el siniestro José Luis, conocido como ZP, necesita una larga terapia psicológica. A lo mejor aún sigue contando nubes de algodón. Necio, impresentable. Vergüenza da, cada vez que abre la boca ¡cállese hombre! Están acostumbrando al personal a no saber discernir.

Hoy todos unidos, pero las cuentas son cuentas, no cuentos, y en esas malas cuentas… van vidas. ¿O es que España no es país para viejos? Por desgracia se nos van viejos y jóvenes señores mentirosos-ineptos.

Si hay gente que significa un desprestigio para España, usted D. José Luis Rodríguez Zapatero, unido a su alumno Pedro Sanchez, son la mejor muestra de anti patriotismo, insolidaridad y desvergüenza. Le recuerdo que “Mal de muchos no es consuelo”… y que España sí tiene cabida para ancianos, jóvenes, edades intermedias, todos tenemos derecho a la vida. Y cada día se lo mostramos con actos de tal solidaridad, que ustedes no creo lleguen a comprenderlos.