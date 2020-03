Los farmacéuticos piden no hacer acopio de medicamentos indicados para el coronavirus como el paracetamol 

Miércoles, 25 de marzo de 2020

Mascarillas, geles desinfectantes y paracetamol. Son tres de los productos más demandados en las farmacias desde que comenzaran a conocerse los primeros casos de contagio por coronavirus en nuestro país. Y las farmacias de Salamanca no han sido ajenas a esta demanda de paracetamol, uno de los medicamentos indicados para los síntomas del Covid19, en concreto para controlar la fiebre.



Los farmacéuticos han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para que no hagan acopio de medicamentos para evitar que se produzcan desabastecimientos. En la actualidad no existen problemas de suministro de este principio activo, ya que existen múltiples presentaciones, tanto de prescripción como sin ella, lo que permite que a día de hoy las farmacias estén abastecidas. Además, los farmacéuticos también se encargan de valorar cada dispensación de medicamentos sin receta con el fin de evitar que se produzca una sobredemanda que desemboque en desabastecimiento.

Tres presentaciones de paracetamol, con problemas de suministro

572 fármacos tienen actualmente problemas de suministro, si bien es cierto es que esto es habitual en los últimos años. De paracetamol, según los datos del Centro de Información online de Medicamentos Autorizados de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), hay carencia de Paracetamol en comprimidos Mylan 1 g, de Ramadol/Paracetamol 37,5 mg comprimidos esfervecentes y Tramadol/Paracetamol de Sandoz 37,5 mg y Tramadol/Paracetamol de Qualigen 37,5 mg. Hay que señalar que el paracetamol es un fármaco que cuenta con múltiples presentaciones con o sin receta.

Los farmacéuticos, en primera línea de asistencia

“Los farmacéuticos estamos y queremos estar en primera línea de asistencia a toda la población en esta crisis y siempre, como es nuestra vocación de profesionales sanitarios y de servicio público, garantizando una continuidad asistencial 365 días, 24 horas al día”, subrayan desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, recordando además que “en muchas ocasiones el farmacéutico es el profesional sanitario más cercano a la población, por lo que siempre y en epsecial en situaciones como la crisis de salud que estamos viviendo, los farmacéuticos atendemos en primera línea a miles de ciudadanos”.

Su papel como farmacéuticos también incluye informar adecuadamente a los ciudadanos y desmentir los bulos sobre este brote epidémico de Covid19, mantener y recomendar en todo momento las medidas higiénicas de prevención, derivar a atención médica los casos sospechos y diundir las recomendación que, respondiendo a la situación, hagan las autoridades sanitarias.