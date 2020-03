El Ministerio de Educación niega la posibilidad de cerrar el curso en marzo como apunta Madrid

Martes, 24 de marzo de 2020

No se contempla este escenario, que supondría dar por finalizado el curso tres meses antes de lo previsto

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha rechazado la posibilidad de cerrar el curso escolar 2019-2020 este mes de marzo tras la suspensión de las clases por el coronavirus, como ha apuntado este martes el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.

Fuentes del Ministerio dirigido por Isabel Celaá aseguran a Europa Press que no se contempla este escenario, que supondría dar por finalizado el curso tres meses antes de lo previsto. Además, niegan que la ministra Celaá traslade esta posibilidad a los consejeros autonómicos en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación que se celebra este miércoles.

La reunión, que Celaá convocó la semana pasada, se centrará en la situación que ha provocado la pandemia en los centros educativos españoles, donde la actividad lectiva presencial está suspendida desde la semana pasada, aunque la prolongación del estado de alarma podría mantener las aulas cerradas durante un mes. Una situación que afecta a unos diez millones de estudiantes de todas las etapas educativas.

La ministra de Educación y Formación Profesional planteará la flexibilización de los días lectivos, pero no que el curso termine anticipadamente, apuntan desde su departamento. Desde la suspensión de las clases presenciales, los estudiantes de todas las comunidades siguen recibiendo tareas de forma telemática para continuar con su progreso académico.

Este martes, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, avanzaba que en la reunión de este miércoles se estudiará "conjuntamente" entre el Ministerio y las comunidades autónomas la opción de cerrar el curso escolar en marzo. Será uno de los asuntos que se abordarán en la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará de forma telemática a partir de las 9.30 horas.

"Es un tema que habría que estudiar, esa es una hipótesis, la estudiaremos y la estudiaremos mañana conjuntamente con el Ministerio y todas las comunidades", ha manifestado el consejero en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

"Deseamos que no, nosotros ahora estamos en el escenario de que las clases presenciales se pudieran reiniciar poco después del 11 de abril, eso es lo que es deseable, que las medidas que se han adoptado tengan éxito y que eso sea posible. Nosotros no contemplamos en estos momentos esa posibilidad de ir a septiembre, aunque hay que reconocer que en esta crisis muchas cosas que no contemplábamos han sucedido", ha agregado.

Asimismo, el consejero madrileño ha reiterado que en estos momentos no se ha planteado tampoco alargar el curso, pero ha afirmado que "si la situación de alarma se prorrogara más" se "tomarían las decisiones adecuadas para que el curso fuera razonable", para agregar que, "por tanto, en ese escenario probablemente sí".

Este martes, la ministra portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, se ha referido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la posibilidad planteada por el consejero madrileño de Educación, descartando que ahora mismo, sin conocer cuánto se prolongará el estado de alarma, se pueda tomar la decisión de dar por terminado el curso escolar.

"La comunidad educativa en su conjunto, vista la prolongación de la crisis sanitaria, tendrá en su momento que tomar una decisión sobre esta cuestión", ha señalado Montero, apuntando que no será hasta que termine el actual confinamiento de la población. "Entonces estaremos en mejores condiciones de decidir sobre esta cuestión", ha añadido.