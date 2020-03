“Me mandaron a la planta de posibles casos, sin explicarme  cómo poner y quitar el Equipo de Protección Individual (EPI)”

Lunes, 23 de marzo de 2020

Salamanca AL DIA se ha puesto en contacto con una enfermera de SACYL para conocer de primera mano cómo están trabajando estos profesionales, las dificultades y los riesgos a los que se enfrentan diariamente debido a la ola de casos de COVID-19.

Nos cuenta que, aunque Castilla y León no lo está sufriendo de forma tan grave como Madrid, la situación es muy difícil y que ella comenzó a trabajar “cuando ya le habían visto las orejas al lobo y empezaban a verse desbordados y con necesidad de gente continuamente”.

“De primeras ya me mandaron a la planta de posibles casos sin haber recibido explicación de cómo poner y quitar el EPI y me hicieron un resumen de dos minutos antes de subir a la planta, cosa que tenemos que saber a conciencia para no contagiarnos e ir paso por paso; sobretodo para quitarlo. En la planta, la vida da que abunda el compañerismo y me dejaron menos pacientes para ir aprendiendo, estuve dos días y al tercero me enviaron a UCI”, nos cuenta esta profesional.

Aunque no se trata de un centro de Salamanca, explica que la carga de trabajo depende del día y turno pero, por lo general, tres enfermeras se hacen cargo de una planta, algo complicado debido al número de pacientes y la dificultad de colocar el EPI para atenderlos y en otras plantas se han llegado a ocupar de ocho a diez pacientes por enfermera.

Esta sanitaria dice haber estado en la UCI para ayudar cuando el brote comenzó a subir en Castilla y León, justo después de la salida de gente de Madrid ese fin de semana. Confiesa que estos servicios especiales requieren mucho control y conocimiento, cosa que no todos saben manejar ni si quiera con un año de experiencia. En su vuelta a planta, la situación era más complicada, mucha gente nueva y compañeras con posibles positivos que tenían que irse a casa, por lo que reclutar gente era vital para poder cubrir toda la carga de trabajo.

En cuanto al equipo de protección, afirma que al principio había equipos para todas y para cada turno, aunque no son los buzos que vemos en fotografías, sino los compuestos por batas, gafas, mascarilla FFP2 (con suerte) y doble guante. Sin embargo, a medida que pasan los días, esas batas han tenido que cubrirse con otras y las mascarillas FFP2 reforzadas con mascarillas de quirófano que luego se tiraban para reutilizar el EPI principal por otra persona y turno; al finalizar ese turno se tiraba todo pero a día de hoy se lleva a esterilizar para volverlo a usar; “estamos siempre con material justo a reutilizar por turno, apenas hay soluciones alcohólicas, algunos días sin gorros, es nuestro trabajo, lo que no es nuestro trabajo es hacerlo sin material o escaseando continuamente, colapsados por irresponsabiidad de personas que siguen saliendo de casa o falta de medidas más restrictivas” confiesa.

Agradece el compañerismo, entre todas las categorías se ayudan todo lo que pueden y confiesa que “es muy duro trabajar viendo a gente sola que no puede estar acompañada de su familia en sus últimos días, hacer todo lo posible y ver que esto se está convirtiendo en una medicina de guerra”