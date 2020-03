La cuarentena: una prueba difícil de adaptación

El dolor y tristeza

que sentiremos por la falta de salud de algunos de aquellos que son significativos para nosotros, surge espontáneo, no hace falta convocarlo. Pero frecuentemente nos prohibimos sentir la alegría ante las pequeñas o grandes noticias con las que nos encontramos cada día. Es muy importante no reprimir ni la alegría ni la tristeza; los avances en la consecución de la vacuna contra este virus, la progresiva disminución de casos que con seguridad se producirá, la alegría anticipatoria de retomar asuntos agradables pospuestos para la etapa de normalidad, no podemos dejar de sentirla y expresarla.