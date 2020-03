Lorenzo Sanz, las emotivas despedidas de sus hijos y Michel Salgado

Domingo, 22 de marzo de 2020

El mundo del fútbol y el deporte nacional llora la muerte de Lorenzo Sanz, que ha fallecido a los 77 años tras ingresar en la Fundación Jiménez Díaz y dar positivo de COVID19. Pero como es innegable quienes más han sentido su perdida han sido sus familiares, rindiéndole a través de las redes sociales el homenaje que no le han podido dar en persona.

Su hijo, Fernando Sanz, ha querido dedicarle unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido unas imágenes que dan muestra de la buena relación que tenían. "Hoy es el día más triste de mi vida, nos ha dejado un gran hijo, un gran hermano, un gran marido, un gran padre y un gran abuelo, una persona única, hecha así misma que fue capaz de conseguir todo lo que se propuso, pero su mayor logro fue su familia, papá te quiero y se que siempre seguirás cuidando de nosotros", ha sentenciado el hijo del ex presidente del Real Madrid.

A este pésame también se ha sumado la mujer de Fernando, Ingrid Asensio, que muy conmocionada con la noticia ha querido despedirse de su suegro compartiendo una imagen del día de su boda. "Muchas gracias Lorenzo, no sólo por ser el mejor suegro del mundo, sino por ser como mi segundo padre. Por estar ahí siempre con nosotros y contarnos tus historias que nos encantaban. No sabes cuanto te vamos a extrañar. Se que nos cuidarás desde el cielo. Te quiero mucho y tengo el corazón roto de dolor", ha confesado acompañando la emotiva imagen.

Igual que su yerno, Michel Salgado, el ex futbolista del Real Madrid y marido de Malula Sanz, que ha compartido una emotiva despedida: "No se como empezar porque se hace muy duro pero el día que nos conocimos fue el día de la primera foto, que era el día de mi presentación en el @realmadrid. Venías quejándote por tu dolor en la rodilla pero durante la presentación dijiste algo de lo que siempre nos reíamos "Creo que este jugador se va a quedar mucho tiempo con nosotros". Dicho y hecho, me quedé mucho tiempo en el Real Madrid, pero para siempre como parte de tu familia. Desde el momento que mis padres fallecieron, María Luz y tu habéis sido unos segundos padres para mi y siempre lo agradeceré. Congeniábamos bien porque quizás en parte nuestras historias son parecidas: familia humilde, tener que ayudar a la familia a salir adelante y cumplir nuestros sueños con mucho trabajo, además tu eras de los de la vieja escuela, esos que cuando se les pide algo lo dan sin preguntar por que o para qué, o de los que para defender a los suyos son capaces de cargar con la culpa sin buscar excusas. Dejas una mujer increíble, 5 hijos espectaculares y 17 nietos que te adoran. Además ningún Madridista te olvidará, lo digo porque se lo que suponía el @realmadrid para ti, eras un niño de 7 años cuando vendías agua con tu abuela en el Bernabéu y has llegado a ser el Presidente que ha traído las 2 primeras Champions en la historia del club. Lorenzo, estoy muy orgulloso de haber sido primero tu yerno y luego tu jugador, aunque cronológicamente haya sido al revés. Descansa en paz, no te olvides de llevar tu insignia de oro y brillantes del club en la chaqueta con el orgullo que lo hacías y que sepas que la familia Salgado-Sanz con tu hija Malula, tus nietos Malu, Miguel y Alán, y un servidor nunca te olvidarán, siempre estarás presente en esta casa". Sin duda, unas emotivas palabras que han emocionado a los madridistas y seguidores de Lorenzo.

Un homenaje a través de las redes sociales mientras su familia no se puede unir para despedirlo a causa de la grave crisis del coronavirus.