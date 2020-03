Un día de San José sin fallas en Valencia, unas sobremesas con programas de Saber y Ganar repetidos, fines de semana sin fútbol, calles desiertas y con la Policía Local controlando los movimientos cuando sales a comprar el pan, miradas de reojo cuando se te ocurre toser, en el codo claro está, mientras esperas para entrar en un supermercado porque hay cola para respetar la distancia de seguridad, muchos perros y muchos carros de la compra, los medios de comunicación repitiendo con insistencia que nos quedemos en casa, Colegios y Universidades cerrados, gente con mascarillas y con guantes por las calles, mamparas de metacrilato en los mostradores de los pocos comercios autorizados para abrir al público, etc. Todo ello ha generado un ambiente enrarecido, un paisaje casi fantasmal en pueblos y ciudades que pocos, sólo algunos iluminados, pudieron imaginar. De nuevo la realidad supera a la ficción y nos sorprende generando en todos, extrañas sensaciones, muy extrañas sensaciones, sensaciones desconocidas.

Ya sabemos que no habrá Semana Santa, ni liga europea, ni competiciones de tenis, ni concurso de Eurovisión. No sabemos si podremos ir a la playa o la montaña o el pueblo este verano; y otras muchas cosas que, nos gusten o no, formaban parte de la vida cotidiana, de nuestra normalidad, esa normalidad de la que cuando está presente apenas nos damos cuenta, esa normalidad que nos da seguridad y en estos momentos echamos de menos. Y todo ¿por qué? Pues por un puñetero y diminuto virus al que el ignorante Presidente de los Estado Unidos llama “extranjero” pero al que no podrá expulsar del país aunque no tenga papeles, aunque levante infames muros.

Pero toda catástrofe, y esta situación creo que lo es, suele trae de la mano alguna oportunidad y algunas cosas buenas. Una oportunidad de aprender, porque esta pandemia no ha sido la primera ni será la última y es preciso contar para el futuro con protocolos agiles, rápidos y eficaces, con recursos humanos, financieros y materiales, porque es en tiempos de paz donde se deben tomar las medidas necesarias para evitar la guerra. Una oportunidad de asumir que sólo juntos podemos hacer frente a amenazar que no entienden de fronteras, religiones, etnias, clases sociales, poder económico o militar. Humildad y sentido común nos hace mucha falta.

Cosas buenas como la drástica reducción que a nivel mundial se está produciendo en la emisión de gases contaminantes, del número de atracos a viviendas y comercios, de violaciones. También es buena noticia el increíble aumento de una solidaridad ciudadana que, desgraciadamente, siempre viene en tiempos de crisis y no cuando las cosas van bien, cuando se pueden tomar medidas preventivas generales y no iniciativas particulares que, por buenas que sean tienen efectos muy limitados. Cosas buenas como recuperar la vida de los balcones y ventadas, que muchos han descubierto y que parece que únicamente servían para colocar la bandera cuando jugaba el mundial de fútbol la selección y ahora se trasforman en lugares de comunicación y agradecimiento vecinal, plateas de ópera o escenarios improvisados de conciertos musicales. Cosas buenas como el prestar atención a nuestros mayores, a la gente que viven en la calle, a los que no pueden pagar las hipotecas o las facturas de la luz o el gas, en definitiva a los más vulnerables.

Creo que lo peor y lo mejor de esta pandemia está aún por llegar. El número de personas infectadas y el de fallecido continuará creciendo, también el número de los que consigan superar la enfermedad y, en una fecha indeterminada, comenzará a mejorar la situación y después podremos volver a salir a la calle, aunque habrá que tener precauciones frente a una posible recaída. Pero hoy es hoy y lo que toca es resistir, no contribuir a sembrar el temor y la desconfianza, el miedo y la discordia, y ser agradecidos con todos aquellos que trabajan, y lo hacen en condiciones muy duras, para que lo antes posible la situación se normalice.

Stéphane Hessel, escritor y diplomático alemán de origen judío, capturado y torturados en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial afirmaba que: Resistir supone negarse a dejarse llevar a una situación que cabría aceptar como lamentablemente definitiva. Y el fuera uno de los fundadores de los Estados Unidos, Benjamín Franklin dijo: Pocos son los que tienen el coraje suficiente para reconocer sus fallos, o la resolución suficiente para repararlos. Pues coraje para seguir y resistir porque estamos ante una situación hasta hoy desconocida para todos y aún nos esperan muchas sorpresas tanto buenas como malas. ¡Que la fuerza os acompañe!