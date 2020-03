La Asamblea Comarcal de IU defiende la suspensión de la O.R.A en Béjar

Comunicado de la Asamblea Comarcal de Izquierda Unida La Asamblea Comarcal de Izquierda Unida de Béjar se congratula del sentido de responsabilidad, empatía, disciplina y ejemplaridad de la mayor parte de nuestras vecinas y vecinos, que se están comportando a la altura de las circunstancias en un momento duro, complejo y nuevo para todas, tanto para gobernantes como para la ciudadanía. Esta Asamblea valora positivamente la medida adoptada por el Ayto. de Béjar en cuanto a reducir el número de trabajadores que tendrá que salir de la cuarentena durante su jornada al 50%, implantar teletrabajo en todo lo posible, alternar turnos, etc., para que el Ayto. siga prestando los servicios esenciales a la ciudadanía asumiendo los mínimos riesgos para los/as trabajadoras y sus familias. Sin embargo, esta Asamblea entiende que, si bien hay que mantener las actividades en aquellas labores que son imprescindibles para el buen funcionamiento de la ciudad y que no haya desasistencia a la población, tal y como ordena la ‘Declaración de Estado de Alarma’ decretada por el Gobierno Central, no se entiende que siga activo durante este periodo la regulación de los aparcamientos de la zona azul. IU ve como una gran contradicción que siga funcionando la O.R.A y pide que se suspenda, mientras dure el Estado de Alarma, el cobro por estacionamiento en zona azul por dos motivos: no tiene sentido cobrar por aparcar justamente cuando el tráfico en Béjar es más fluido, sobra aparcamiento por todas partes y muchas de nuestras vecinas están precisamente pasando períodos de incertidumbre económica debido al paro obligado y cierre de negocios por la cuarentena, además de ser una medida que perjudica más al comercio local en un momento tan delicado como éste. Sería un gesto de solidaridad aplazar hasta fin de la misma el cumplimiento de esta ordenanza. El segundo motivo y más importante es que vista la inutilidad de esta regulación en este momento, la prioridad es la salud de unos trabajadores que tienen que abandonar su casa y exponerse a sí mismos y a sus familias a un posible contagio por coronavirus. Por todo esto, esta Asamblea pide al equipo de gobierno que suspenda, temporalmente, la aplicación de la O.R.A y vele por el bienestar de estos trabajadores y los intereses económicos de vecinas y comerciantes por encima de los intereses de la empresa que gestiona este servicio. IU Béjar y Comarca aprovecha para enviar su solidaridad y un abrazo fraternal a toda la ciudadanía y recordar que en estos momentos es cuando la solidaridad y la responsabilidad nos hacen más fuertes como pueblo y nos facilita la victoria sobre cualquier adversidad. #yomequedoencasa Asamblea IU Béjar y Comarca